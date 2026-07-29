В Україні зафіксували випадки завезених тропічних інфекцій: чому їх складно діагностувати

Під час повномасштабного вторгнення РФ та в умовах міграційних потоків Україна зіткнулася з тим, що в країні відсутня нормальна система епідеміологічного нагляду

У державі вже зафіксовано випадки рідкісних інфекцій, завезених з-за кордону, які раніше траплялися рідко, розповіла "Телеграфу" лікарка-інфекціоністка, професорка Ольга Голубовська.

Їхньому успішному виявленню та лікуванню сприяє правильний діагноз, з якого й починається епідеміологічний нагляд. Останній же значною мірою залежить від окремих фахівців, здатних поставити цей діагноз, а хаотичні реформи знищують найкращих із них, вважає співрозмовниця видання.

"Коли людина хворіє — їй потрібен кваліфікований фахівець, і це стосується її особисто. Система біобезпеки стосується життя мільйонів людей", — підкреслює вона.

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Зараз, зазначає Голубовська, Україна не стоїть на порозі катастрофи через мігрантів, проте потоки людей, які прибувають з-за кордону, з інших країн, дійсно можуть становити загрозу.

"Люди ж переміщуються між країнами разом із переносниками збудників інфекційних хвороб. Крім того, на це впливає й зміна клімату. Тому необхідна підготовка фахівців та визначення стратегічних викликів. А це завдання держави", — підкреслює професорка.

За її словами, наразі проблемою є відсутність повноцінного діалогу між експертами та державними органами, адже епідеміологічна безпека вимагає системного підходу, а не лише реагування на випадки, що вже виникли.

Зокрема, в Україні вже фіксують таке захворювання, як чикугунья. Це гостре вірусне захворювання, яке передається через укуси комарів і викликає високу температуру та сильний біль у суглобах. Назва хвороби перекладається як "скручений" через позу, яку приймають хворі.

Водночас не кожен лікар може правильно поставити цей діагноз, якщо він навіть не чув про таку інфекцію. Тому, переконана Голубовська, необхідно вивчати медицину подорожей, щоб розуміти, з чим доводиться мати справу, хто і звідки може привезти ту чи іншу хворобу.

Увесь епіднагляд починається з правильно поставленого діагнозу. У Україні ж цьому напрямку приділяється недостатня увага, зазначає професорка.

Проте кілька лікувальних закладів, зокрема Олександрівська лікарня в Києві, вже поставили діагноз "чикунгунья" людям, які повернулися. При цьому специфічних симптомів у цієї хвороби немає.

Фото: Телеграф

"Тому треба запідозрити захворювання, здати аналізи й отримати підтвердження. Але це можуть зробити лише поодинокі заклади в Україні. Однак це не означає, що люди не привозять ці інфекції", — пояснила лікарка.

Також Голубовська нагадала про лихоманку денге. Українські лікарі вже знайомі з нею та проходили відповідне навчання. Лихоманка денге належить до вірусних захворювань, які передаються через укуси інфікованих комарів. Найбільш поширена ця хвороба в країнах Азії, Латинської Америки та Африки. Останніми роками Всесвітня організація охорони здоров’я відзначає зростання кількості випадків захворювання в багатьох регіонах світу.

Фото: Телеграф

Водночас співрозмовниця "Телеграфа" наголошує на тому, що має бути тісніша взаємодія з державними інститутами, які ухвалюють рішення.

Нагадаємо, у мешканки Львова після відпочинку на Мальдівах виявили вірусну тропічну лихоманку.

Також повідомлялося, що мешканець Полтавщини захворів на лихоманку Західного Нілу.