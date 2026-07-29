В Украине зафиксировали ввезенные тропические инфекции: почему их сложно диагностировать

Украина во время полномасштабного вторжения РФ и в условиях миграционных потоков столкнулась с тем, что в стране отсутствует нормальная система эпидемиологического надзора

В государстве уже зафиксированы случаи редких инфекций, завезенных из-за границы, которые раньше встречались редко, рассказала "Телеграфу" врач-инфекционист, профессор Ольга Голубовская.

Их успешному выявлению и лечению способствует правильный диагноз, с которого и начинается эпидемиологический надзор. Последний же во многом зависит от отдельных специалистов, способных поставить этот самый диагноз, а хаотические реформы уничтожают лучших из них, считает собеседница издания.

"Когда человек болеет — ему нужен грамотный специалист, и это касается его лично. Система биобезопасности касается жизни миллионов людей", — подчеркивает она.

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Сейчас, отмечает Голубовская, Украина не стоит перед катастрофой из-за мигрантов, однако потоки людей, приезжающих из-за границы, из других стран, действительно могут нести угрозы.

"Люди же перемещаются между странами вместе с переносчиками возбудителей инфекционных болезней. Кроме того, влияет и изменение климата. Поэтому должно быть обучение специалистов, определение стратегических вызовов. А это работа государства", — подчеркивает профессор.

По ее словам, сейчас проблемой является отсутствие полноценного диалога между экспертами и государственными органами, ведь эпидемиологическая безопасность требует системного подхода, а не только реакции на уже появившиеся случаи.

В частности, в Украине уже фиксируют такое заболевание как чикугунья. Это острое вирусное заболевание, которое передается через укусы комаров и вызывает высокую температуру и сильную боль в суставах. Название болезни переводится как "скрюченный" из-за позы, которую принимают больные.

В то же время не каждый врач может правильно поставить этот диагноз, если он даже не слышал о подобной инфекции. Поэтому, уверена Голубовская, необходимо изучать медицину путешествий, чтобы понимать, с чем приходится иметь дело, кто и откуда может привезти ту или иную инфекцию.

Весь эпиднадзор начинается с правильно поставленного диагноза. В Украине же этому направлению уделяется недостаточное внимание, говорит профессор.

Тем не менее, несколько лечебных заведений, в том числе Александровская больница Киева, уже установили диагноз чикунгунья вернувшимся людям. При этом специфических симптомов у болезни нет.

Фото: Телеграф

"Поэтому надо заподозрить, отправить анализы и получить подтверждение. Но это могут делать только единицы заведений в Украине. Но это же не означает, что люди не привозят эти инфекции", — пояснила доктор.

Также Голубовская напомнила о лихорадке денге. С ней украинские врачи уже знакомы и проходили обучение. Лихорадка денге относится к вирусным заболеваниям, которые передаются через укусы инфицированных комаров. Наиболее широко болезнь распространена в странах Азии, Латинской Америки и Африки. В последние годы Всемирная организация здравоохранения отмечает рост числа случаев заболевания во многих регионах мира.

Фото: Телеграф

Вместе с тем собеседница "Телеграфа" акцентирует на том, что должна быть большая интеграция с государственными институтами, которые принимают решения.

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