"Не верится? Факт": у львовянки после отдыха на Мальдивах обнаружили вирусную тропическую лихорадку

24-летняя жительница Львовской области вернулась домой после отдыха на Мальдивах с вирусной тропической лихорадкой. Во время отдыха ее покусали комары.

У девушки обнаружили лихорадку Денге: диагноз подтвердила вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья Украины. Об этом сообщила 28 февраля в Facebook генеральный директор Центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко-Иванченко.

"Лихорадка Денге у жительницы Львовской области. Не верится? Факт", — написала медик.

В комментарии для издания ZAXID.NET врач-инфекционист Ярина Чикайло рассказала, что обратилась за помощью медиков с жалобами на горечь во рту и повышенную температуру тела. Также пациентка жаловалась на общую слабость организма, головную боль и боль в мышцах.

Скриншот | врач рассказала о лихорадке Денге, которую обнаружили у жительницы Львовщины

Девушка рассказала медикам, что во время отдыха на Мальдивах ее покусали комары. Это случилось, когда у нее закончились средства для отпугивания насекомых.

Львовянку лечили в местной областной инфекционной больнице, где она пробыла под наблюдением медиков полторы недели.

СМИ пишут, что это уже второй случай этой болезни во Львовской области за последние несколько месяцев. Предыдущий случай был зафиксирован в ноябре 2025 года, а до этого такого заболевания пациентов с таким диагнозом в регионе выявлено не было.

Чем опасна лихорадка Денге

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на ВОЗ ранее предупреждал, что лихорадка Денге станет основной угрозой для юга США, Южной Европы и Африки в течение текущего десятилетия. Начиная с 2000 года, уровень заболеваемости во всем мире вырос примерно в 8 раз: на распространение болезни влияют в частности изменение климата и перемещение людей.

Болезнь уже стала бедствием для стран Азии и Латинской Америки, где она вызывает около 20 тысяч смертей ежегодно.

Лихорадка Денге — острая инфекционная болезнь, которая склонна к эпидемическому распространению. Она имеет ряд симптомов:

лихорадка;

интоксикация;

боль в мышцах, суставах;

экзантема;

лимфаденопатия;

лейкопения;

в редких случаях — геморрагический синдром.

