"Не віриться? Факт": у львів'янки після відпочинку на Мальдівах виявили вірусну тропічну лихоманку
24-річна мешканка Львівської області повернулася додому після відпочинку на Мальдівах з вірусною тропічною лихоманкою. Під час відпочинку її покусали комарі.
У дівчини виявили лихоманку Денге: діагноз підтвердила вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров’я України. Про це повідомила 28 лютого у Facebook генеральна директорка Центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.
"Гарячка Денге у мешканки Львівщини. Не віриться? Факт", — написала медикиня.
У коментарі для видання ZAXID.NET лікарка-інфекціоністка Ярина Чикайло розповіла, що звернулася за допомогою медиків зі скаргами на гіркоту в роті та підвищену температуру тіла. Також пацієнтка скаржилася на загальну слабкість організму, головний біль та біль у м’язах.
Дівчина розповіла медикам, що під час відпочинку на Мальдівах її покусали комарі. Це трапилося, коли у неї закінчилися засоби для відлякування комах.
Львів'янку лікували у місцевій обласній інфекційній лікарні, де вона пробула під наглядом медиків півтора тижня.
ЗМІ пишуть, що це вже другий випадок цієї хвороби у Львівській області за останні кілька місяців. Попередній випадок було зафіксовано у листопаді 2025 року, а до цього такого захворювання пацієнтів з таким діагнозом у регіоні виявлено не було.
Чим небезпечна гарячка Денге
Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України з посиланням на ВООЗ раніше попереджав, що лихоманка Денге стане основною загрозою для півдня США, Південної Європи та Африки упродовж поточного десятиліття. Починаючи з 2000 року, рівень захворюваності у всьому світі зріс приблизно у 8 разів: на поширення хвороби впливають зокрема зміна клімату та переміщення людей.
Хвороба вже стала лихом для країн Азії та Латинської Америки, де вона спричиняє близько 20 тисяч смертей щороку.
Гарячка Денге — гостра інфекційна хвороба, яка схильна до епідемічного поширення. Вона має низку симптомів:
- гарячка;
- інтоксикація;
- біль у м’язах, суглобах;
- екзантема;
- лімфаденопатія;
- лейкопенія;
- у рідкісних випадках — геморагічний синдром.
Нагадаємо, 13 лютого народна депутатка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова заявила, що у Верховній Раді захворіли одночасно 38 нардепів.
Також видання The Guardian 7 лютого розповідало про поширення небезпечного вірусу Nipah по всьому світу.