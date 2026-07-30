У Києві підліток напав на рідних з ножем і поранив поліцейського (відео)

Патрульна поліція Києва затримала в столиці 17-річного хлопця, який погрожував фізичною розправою своїм рідним, а коли на виклик прибув наряд, то поранив ножем співробітника правоохоронних органів.

Інцидент стався у Подільському районі Києва, повідомили в патрульній поліції. На спецлінію 112 надійшло повідомлення про домашнє насильство. За словами того, хто зателефонував, підліток кидався з ножем на своїх родичів.

Поліцейські оперативно виїхали за вказаною адресою. Оскільки юнак мав при собі ніж, правоохоронці привели табельну вогнепальну зброю в бойову готовність відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію".

Хлопець зачинився в кімнаті. Патрульні намагалися налагодити з ним контакт і переконати його вийти. Однак він раптово вибіг із кімнати, напав на одного з інспекторів і завдав йому ножових поранень. Наряд поліції оперативно затримав киянина, надягнувши на нього наручники, після чого на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Медики оглянули патрульного та госпіталізували його.

Юнака затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Вже порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу) КК України. Ніж вилучено для проведення експертизи.

Кілька днів тому під час масового заходу в центрі Львова біля пам’ятника Шевченку невідомий дістав ніж і спробував напасти на присутніх громадян. Завдяки оперативній реакції очевидців нападника вдалося миттєво знешкодити та затримати.

26 липня в Харкові чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК та СП під час навчань з оповіщення. Один із військовослужбовців загинув, інший отримав поранення і зараз перебуває в реанімації.

Нагадаємо, напередодні в Києві чоловік смертельно поранив лікаря під час проходження ВВК. 65-річна лікарка померла на місці.