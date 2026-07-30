В Киеве подросток напал на родных с ножом и ранил полицейского (видео)

Патрульная полиция Киева задержала в столице 17-летнего парня, который угрожал физической расправой своим родным, а когда приехал наряд на вызов, то ранил ножом сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент произошел в Подольском районе Киеве, сообщили в патрульной полиции. На спецлинию 112 поступило заявление о домашнем насилии. По словам звонившего, подросток бросался с ножом на своих родственников.

Полицейские оперативно выехали по указанному адресу. Поскольку юноша имел при себе нож, правоохранители привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность в соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции".

Парень заперся в комнате. Патрульные пытались наладить с ним контакт и убедить его выйти. Однако он внезапно выбежал из комнаты, напал на одного из инспекторов и нанес ему ножевые ранения. Наряд полиции оперативно задержал киевлянина, надев на него наручники, после чего на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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Медики осмотрели патрульного и госпитализировали его.

Юноша задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Уже возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Преднамеренное причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа) УК Украины. Нож изъяли для проведения экспертизы.

Несколько дней назад во время массового мероприятия в центре Львова возле памятника Шевченко неизвестный достал нож и попытался напасть на присутствующих граждан. Благодаря оперативной реакции очевидцев нападавшего удалось мгновенно обезвредить и задержать.

26 июля в Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП во время учений по оповещению. Один из военнослужащих погиб, другой получил ранение и сейчас находится в реанимации.

Напомним, накануне в Киеве мужчина смертельно ранил врача во время прохождения ВВК. 65-летняя доктор скончалась на месте.