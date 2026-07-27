Неизвестный пытался напасть с ножом на людей во время митинга во Львове
Участники акции собственноручно обезвредили нападавшего и вызвали полицию. Его задержали.
Об инциденте сообщили местные группы в соцсетях. Позже эту информацию прокомментировали в Нацполиции.
Известно, что во время массового мероприятия в центре Львова возле памятника Шевченко неизвестный мужчина достал нож и попытался напасть на присутствующих граждан. Благодаря оперативной реакции очевидцев нападавшего удалось мгновенно обезвредить и задержать. Пока что известно немного.
Свидетели сообщили, что один из прохожих внезапно проявил агрессию по отношению к участникам собрания. По словам очевидцев, мужчина достал из кармана холодное оружие и начал выкрикивать угрозы, двигаясь в сторону толпы.
Но его вовремя обезоружили и задержали: нападавший не успел причинить вред ни одному человеку.
Нападение на митинге во Львове — что сообщили в Нацполиции
Полиция установила личность мужчины, задержанного с ножом во время акции во Львове. Инцидент произошел во время акции на площади у памятника Тарасу Шевченко во Львове.
По предварительным данным полиции, около 21:00 мужчина с лицом, закрытым балаклавой, достал нож и начал двигаться в сторону ораторов. Участники акции задержали его, после чего передали полицейским, находившимся неподалеку.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и полицейские.
Правоохранители установили, что задержанный — 32-летний житель Новояворовска, страдающий психическими расстройствами.
"С места происшествия изъяли нож. Решается вопрос о помещении его в специальное учреждение", — сообщили правоохранители.
В Украине уже двенадцатый день подряд проходят акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Люди требуют восстановить его в должности и призывают к изменениям в управлении вооруженными силами.
Напомним, Фокус рассуждал о том , каковы шансы на то, что Михаил Федоров вернётся на пост министра обороны Украины.
Тем временем было выполнено ещё одно требование участников "картонных" митингов: Михаил Драпатый сменил Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ.