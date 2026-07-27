Неизвестный пытался напасть с ножом на людей во время митинга во Львове

Участники акции собственноручно обезвредили нападавшего и вызвали полицию. Его задержали.

Об инциденте сообщили местные группы в соцсетях. Позже эту информацию прокомментировали в Нацполиции.

Известно, что во время массового мероприятия в центре Львова возле памятника Шевченко неизвестный мужчина достал нож и попытался напасть на присутствующих граждан. Благодаря оперативной реакции очевидцев нападавшего удалось мгновенно обезвредить и задержать. Пока что известно немного.

Свидетели сообщили, что один из прохожих внезапно проявил агрессию по отношению к участникам собрания. По словам очевидцев, мужчина достал из кармана холодное оружие и начал выкрикивать угрозы, двигаясь в сторону толпы.

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Но его вовремя обезоружили и задержали: нападавший не успел причинить вред ни одному человеку.

Нападение на митинге во Львове — что сообщили в Нацполиции

Полиция установила личность мужчины, задержанного с ножом во время акции во Львове. Инцидент произошел во время акции на площади у памятника Тарасу Шевченко во Львове.

По предварительным данным полиции, около 21:00 мужчина с лицом, закрытым балаклавой, достал нож и начал двигаться в сторону ораторов. Участники акции задержали его, после чего передали полицейским, находившимся неподалеку.

Мужчину задержали и передали полицейским Фото: Нацполиция

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и полицейские.

Правоохранители установили, что задержанный — 32-летний житель Новояворовска, страдающий психическими расстройствами.

"С места происшествия изъяли нож. Решается вопрос о помещении его в специальное учреждение", — сообщили правоохранители.

У задержанного изъяли нож Фото: Нацполиция

В Украине уже двенадцатый день подряд проходят акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Люди требуют восстановить его в должности и призывают к изменениям в управлении вооруженными силами.

Напомним, Фокус рассуждал о том , каковы шансы на то, что Михаил Федоров вернётся на пост министра обороны Украины.

Тем временем было выполнено ещё одно требование участников "картонных" митингов: Михаил Драпатый сменил Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ.