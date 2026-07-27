Невідомий намагався напасти з ножем на людей під час мітингу у Львові

Учасники акції знешкодили нападника власноруч і викликали поліцію. Його затримали.

Про інцидент повідомили місцеві пабліки. Згодом інформацію прокоментували у Нацполіції.

Відомо, що під час масового заходу в центрі Львова біля пам'ятника Шевченку невідомий чоловік дістав ніж та спробував напасти на присутніх громадян. Завдяки оперативній реакції очевидців нападника вдалося миттєво знешкодити та затримати.Наразі відомо небагато.

Свідки повідомили, що один із перехожих раптово проявив агресію щодо учасників зібрання. За словами очевидців, чоловік дістав з кишені холодну зброю та почав вигукувати погрози, рухаючись у бік натовпу.

Але його вчасно обеззброїли та затримали: нападник не встиг завдати шкоди жодній людині.

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Напад на мітингу у Львові — що розповіли у Нацполіції

Поліція встановила особу чоловіка, затриманого з ножем під час акції у Львові. Інцидент стався під час акції на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові.

За попередньою інформацією поліції, близько 21:00 години чоловік із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися у бік спікерів. Учасники акції затримали його, після чого передали поліцейським, які перебували неподалік.

Чоловіка затримали та передали поліцейським Фото: Нацполіція

На місце події прибули слідчо-оперативна група та поліцейські.

Правоохоронці встановили, що затриманий — 32-річний житель Новояворівська у якого є розлади психічного здоров'я.

"З місця події вилучили ніж. Вирішується питання щодо поміщення його до спеціального закладу", — повідомили правоохоронці.

В затриманого вилучили ніж Фото: Нацполіція

В Україні вже дванадцятий день поспіль тривають акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Люди вимагають поновити його на посаді та закликають до змін в управлінні військом.

Нагадаємо, Фокус припускав, які шанси на те, що Михайло Федоров повернеться на посаду міністра оборони України.

Тим часом ще одна вимога учасників "картонкових" мітингів була виконана: Михайло Драпатий замінив на посаді головкома ЗСУ Олександра Сирського.