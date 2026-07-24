Сирський передав повноваження головкома ЗСУ Драпатому: чого побажав

Виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара представив керівному складу Генерального штабу Збройних Сил України нових головнокомандувача ЗС України генерал-майора Михайла Драпатого та начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка.

"Під час церемонії офіційно передав повноваження Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майору Михайлу Драпатому. Попереду — новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог", — зазначив Олександр Сирський.

Він додав: "Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя наших воїнів і завдає нищівних втрат ворогу".

Очільник Міністерства оборони подякував генералу Олександру Сирському та генерал-лейтенанту Андрію Гнатову за їхню роботу у складний для країни час, повідомили у Генштабі ЗСУ та опублікували фото із зустрічі.

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Сирський передав повноваження новому головкому Фото: Генштаб ЗСУ

Генерал-майор Михайло Драпатий наголосив на великій відповідальності та викликах, які стоять перед ним і всім українським військом в ході відбиття широкомасштабного вторгнення РФ.

За його словами, робота на результат вимагає максимальної згуртованості.

Своїми пріоритетами він назвав нарощення спроможностей ППО для кращого захисту повітряного простору країни, розвиток та масштабування безпілотної складової, підвищення летальності ураження противника, усунення зайвої бюрократії. А в роботі з особовим складом – акцент на компетентності та людяності.

Новий головком Михайло Драпатий розповів про пріорітети Фото: Генштаб ЗСУ

"У нас вірять люди, і ми не повинні їх підвести", – сказав новий головнокомандувач Збройних Сил України.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий розповів, у якому стані перебуває українська армія та наскільки далеко вона відійшла від часів радянщини. За його словами, ЗСУ перебувають на підйомі, поступово позбавляються бюрократії та стають все більш технологічними.

Фокус писав про кар'єру Михайла Драпатого, який став відомим, серед іншого, під час подій у Маріуполі у 2014 році, кого його БМП "перелетіла" через барикади. Драпатий був командиром 72 бригади "Чорних Запорожців", під час повномасштабного вторгнення командувач ОСУВ "Херсон" та командувачем Сухопутними військами.