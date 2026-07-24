Сырский передал полномочия главкома ВСУ Драпатому: что он пожелал

Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара представил руководящему составу Генерального штаба Вооруженных сил Украины нового главнокомандующего ВС Украины генерал-майора Михаила Драпатого и начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка.

"В ходе церемонии я официально передал полномочия Главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины генерал-майору Михаилу Драпатому. Впереди — новый этап. Желаю новому военному руководству сил, выдержки, мудрых решений, единства с войском и побед", — отметил Александр Сырский.

Он добавил: "Пусть каждое решение приближает Украину к миру, а каждый приказ спасает жизни наших воинов и наносит сокрушительные потери врагу".

Глава Министерства обороны поблагодарил генерала Александра Сырского и генерал-лейтенанта Андрея Гнатова за их работу в сложное для страны время, сообщили в Генштабе ВСУ и опубликовали фото со встречи.

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Сырский передал полномочия новому главнокомандующему Фото: Генштаб ВСУ

Генерал-майор Михаил Драпатый подчеркнул огромную ответственность и вызовы, стоящие перед ним и всей украинской армией в ходе отражения широкомасштабного вторжения РФ.

По его словам, работа, нацеленная на результат, требует максимальной сплоченности.

В качестве своих приоритетов он назвал наращивание потенциала ПВО для более эффективной защиты воздушного пространства страны, развитие и расширение беспилотной составляющей, повышение эффективности поражения противника, а также устранение излишней бюрократии. А в работе с личным составом – акцент на компетентности и человечности.

Новый руководитель Михаил Драпатый рассказал о приоритетах Фото: Генштаб ВСУ

"В нас верят люди, и мы не должны их подвести", — сказал новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый рассказал, в каком состоянии находится украинская армия и насколько далеко она ушла от времен советской эпохи. По его словам, ВСУ находятся на подъеме, постепенно избавляются от бюрократии и становятся все более технологичными.

Издание "Фокус" писало о карьере Михаила Драпатого, который прославился, в частности, во время событий в Мариуполе в 2014 году, когда его БМП "перелетела" через баррикады. Драпатый был командиром 72-й бригады "Черных запорожцев", во время полномасштабного вторжения — командующим ОСУВ "Херсон" и командующим Сухопутными войсками.