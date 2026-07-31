Граничний вік мобілізації хочуть знизити до 50 років: що відомо про нову ініціативу

В Україні зареєстрували нову електронну петицію, у якій пропонують поступово припинити мобілізацію чоловіків старше 50 років та розпочати їхню демобілізацію. Автор наголошує, що йдеться не про негайне впровадження змін, а про їхню поетапну реалізацію залежно від безпекової ситуації в державі.

Про це повідомили на сайті електронних петицій Кабінету Міністрів України.

Автор звернення пропонує з 1 жовтня 2026 року, який є Міжнародним днем людей похилого віку, розглянути можливість припинення мобілізації чоловіків віком понад 50 років і поступового звільнення зі служби військовослужбовців цієї вікової категорії. За його задумом, зміни можуть запроваджуватися поетапно — спочатку для найстарших вікових груп, а далі, залежно від потреб оборони та ситуації на фронті, поширюватися на інших.

У тексті петиції зазначається, що чоловіки старших вікових категорій потребують особливо виваженого підходу через нижчу середню тривалість життя в Україні порівняно з більшістю країн ЄС, а також через вікові особливості здоров'я. Автор також просить удосконалити порядок проходження військово-лікарської комісії та розглянути можливість автоматично відносити громадян віком від 55 років до категорії обмежено придатних, навіть якщо вони визнаються придатними до служби.

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Окремо автор наголошує, що головна відмінність цієї ініціативи від попередніх полягає у відсутності вимоги одночасно запровадити всі зміни. Натомість пропонується реалізовувати їх поступово, у тому обсязі, який дозволятиме безпекова ситуація.

Петицію №41/010411-26еп оприлюднили 28 липня 2026 року. Станом на момент публікації вона зібрала 1 394 підписи із необхідних 25 тисяч. До завершення збору підписів залишається 89 днів.

Тема зміни вікових критеріїв мобілізації вже неодноразово порушувалася у петиціях різних років. Зокрема, раніше на сайті Президента України було зареєстровано звернення про зниження граничного віку мобілізації з 60 до 50 років, яке набрало необхідні 25 тисяч голосів і перебувало на розгляді. Водночас чинне законодавство не зазнало змін, а граничний вік мобілізації в Україні залишається незмінним.

На початку року також з'явилася ще одна петиція, у якій пропонують запровадити припинення мобілізації чоловіків після 50 років, провести поетапне звільнення військовослужбовців старше 50 та розглянути можливі зміни з 1 жовтня залежно від безпекової ситуації. Однак ця ініціатива, як і нинішня петиція про зниження вікового порогу до 50 років, не є ухваленим законом і не означає, що відповідні правила вже набули чинності.

Наразі жодних рішень про мобілізацію після 50 років, її припинення чи демобілізацію військовослужбовців цієї вікової категорії не ухвалено. Обидві ініціативи існують лише у форматі електронних петицій, а чинні правила мобілізації залишаються без змін до внесення відповідних поправок до законодавства. Про це свідчать положення Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та дані офіційних порталів електронних петицій.

Нагадаємо, раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова коментувала проблеми мобілізації в Україні. Зокрема, у квітні 2026 року омбудсменка повідомила, що приблизна кількість громадян, які ухиляються від мобілізації, становить близько 1,6 млн осіб. За її словами, держава намагається знайти ефективний спосіб комунікації із суспільством щодо цього питання, тоді як суспільство, на її думку, не робить аналогічних кроків.

Також 16 липня Фокус публікував матеріал про кадрові зміни в уряді та РНБО, у якому розглянув, як вони можуть вплинути на подальшу мобілізаційну політику в Україні.