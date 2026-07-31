Предельный возраст мобилизации хотят снизить до 50 лет: что известно о новой инициативе

В Украине зарегистрировали новую электронную петицию, в которой предлагается постепенно прекратить мобилизацию мужчин старше 50 лет и приступить к их демобилизации. Автор подчеркивает, что речь идет не о немедленном введении изменений, а об их поэтапной реализации в зависимости от ситуации с безопасностью в стране.

Об этом сообщили на сайте электронных петиций Кабинета Министров Украины.

Автор обращения предлагает с 1 октября 2026 года, который является Международным днём пожилых людей, рассмотреть возможность прекращения мобилизации мужчин в возрасте старше 50 лет и постепенного увольнения со службы военнослужащих этой возрастной категории. По его замыслу, изменения могут вводиться поэтапно — сначала для самых старших возрастных групп, а затем, в зависимости от потребностей обороны и ситуации на фронте, распространяться на остальных.

В тексте петиции отмечается, что мужчины старших возрастных категорий нуждаются в особо взвешенном подходе из-за более низкой средней продолжительности жизни в Украине по сравнению с большинством стран ЕС, а также из-за возрастных особенностей здоровья. Автор также просит усовершенствовать порядок прохождения военно-медицинской комиссии и рассмотреть возможность автоматического отнесения граждан в возрасте от 55 лет к категории ограниченно годных, даже если они признаны годными к службе.

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Отдельно автор отмечает, что главное отличие этой инициативы от предыдущих заключается в отсутствии требования одновременно ввести все изменения. Вместо этого предлагается реализовывать их постепенно, в том объеме, который позволит ситуация с безопасностью.

Петиция №41/010411-26эп была обнародована 28 июля 2026 года. На момент публикации она собрала 1 394 подписи из необходимых 25 тысяч. До завершения сбора подписей остаётся 89 дней.

Тема изменения возрастных критериев мобилизации уже неоднократно поднималась в петициях разных лет. В частности, ранее на сайте Президента Украины было зарегистрировано обращение о снижении предельного возраста мобилизации с 60 до 50 лет, которое набрало необходимые 25 тысяч голосов и находилось на рассмотрении. В то же время действующее законодательство не претерпело изменений, а предельный возраст мобилизации в Украине остается неизменным.

В начале года также появилась еще одна петиция, в которой предлагается отменить мобилизацию мужчин старше 50 лет, провести поэтапное увольнение военнослужащих старше 50 лет и рассмотреть возможные изменения с 1 октября в зависимости от ситуации с безопасностью. Однако эта инициатива, как и нынешняя петиция о снижении возрастного порога до 50 лет, не является принятым законом и не означает, что соответствующие правила уже вступили в силу.

На данный момент никаких решений о мобилизации лиц старше 50 лет, о её прекращении или о демобилизации военнослужащих этой возрастной категории принято не было. Обе инициативы существуют лишь в формате электронных петиций, а действующие правила мобилизации остаются без изменений до внесения соответствующих поправок в законодательство. Об этом свидетельствуют положения Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и данные официальных порталов электронных петиций.

Напомним, ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова комментировала проблемы мобилизации в Украине. В частности, в апреле 2026 года омбудсмен сообщила, что примерное число граждан, уклоняющихся от мобилизации, составляет около 1,6 млн человек. По её словам, государство пытается найти эффективный способ общения с обществом по этому вопросу, тогда как общество, по её мнению, не предпринимает аналогичных шагов.

Кроме того, 16 июля Фокус опубликовал материал о кадровых изменениях в правительстве и СНБО, в котором рассмотрел, как они могут повлиять на дальнейшую мобилизационную политику в Украине.