В Україні запустять пошук людей за фото: як працюватиме система "Лікон"

Міністерство внутрішніх справ України затвердило положення про нову інформаційно-комунікаційну систему "Лікон", яка дозволить поліції здійснювати пошук людей за фотографіями. Відповідний наказ набрав чинності з 26 червня 2026 року.

Про це повідомили в наказі МВС №596 "Про затвердження Положення про інформаційно-комунікаційну систему "Лікон".

Документ визначає, що система стане функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи МВС та автоматизує пошук за фото, які містяться в реєстрах, базах даних МВС та інших інформаційних ресурсах.

Для чого створили систему

"Лікон" використовуватимуть виключно підрозділи Національної поліції для виконання повноважень, передбачених законом. За допомогою системи зможуть встановлювати підозрюваних, обвинувачених, людей, які ухиляються від покарання, осіб, що вчинили або стали жертвами кримінальних правопорушень, зниклих безвісти, невпізнані тіла, а також людей, які через вік або стан здоров'я не можуть повідомити інформацію про себе, чи осіб без документів.

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У МВС наголошують, що використовувати систему з будь-якою іншою метою заборонено.

"Використання ІКС "Лікон" з іншою метою, що не пов'язане із реалізацією повноважень поліції, заборонено", — йдеться в документі.

Як працюватиме пошук

Система не зберігатиме фотографії, які завантажують для пошуку. Після обробки вона лише формуватиме тимчасове відображення результатів у вебінтерфейсі, використовуючи дані з реєстрів, баз МВС та інших електронних інформаційних ресурсів.

Окрім фото, система може обробляти й інші відомості про людину, якщо вони є в державних базах. Зокрема, це прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, адреса проживання, номер телефону, дані паспорта або РНОКПП, а також унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Які обмеження передбачили

У положенні окремо зазначено, що результати пошуку мають лише допоміжний інформаційно-аналітичний характер. Вони не можуть бути самостійною підставою для ухвалення процесуальних чи інших юридично значущих рішень і підлягають обов'язковій перевірці користувачами системи.

Доступ до "Лікону" матимуть лише уповноважені працівники поліції. Кожен запит користувача фіксуватиметься в електронному архіві із зазначенням, хто саме, коли та яку інформацію запитував.

Користувачам також заборонено копіювати або фотографувати інформацію із системи, передавати свої логіни й паролі іншим особам, а якщо після отримання доступу вони не зайдуть до "Лікону" протягом 60 днів, обліковий запис автоматично заблокують.

Нагадаємо, у квітні 2026 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що українці повинні отримати право на цивільне володіння вогнепальною зброєю, зокрема короткоствольною, для захисту життя і здоров'я. За його словами, найближчим часом мають відбутися експертні обговорення фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю за участю народних депутатів, громадськості, журналістів і ветеранської спільноти. Водночас очільник МВС наголосив, що масових перевірок власників зброї не планують.

Також у березні 2026 року секретар парламентського комітету з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що в Міністерстві оборони обговорюють можливість передати Національній поліції частину функцій ТЦК, зокрема патрулювання та перевірку військовозобов'язаних. За його словами, така ідея є дискусійною, а остаточного рішення тоді ще не ухвалили. Водночас Костенко зазначив, що головним завданням будь-яких змін має залишатися забезпечення стабільного поповнення війська.