В Украине запустят поиск людей по фото: как будет работать система "Ликон"

Министерство внутренних дел Украины утвердило положение о новой информационно-коммуникационной системе "Ликон", которая позволит полиции осуществлять поиск людей по фотографиям. Соответствующий приказ вступил в силу 26 июня 2026 года.

Об этом сообщили в приказе МВД №596 "Об утверждении Положения об информационно-коммуникационной системе "Ликон"".

Документ определяет, что система станет функциональной подсистемой единой информационной системы МВД и автоматизирует поиск фотографий, содержащихся в реестрах, базах данных МВД и других информационных ресурсах.

Для чего создали систему

"Ликон" будут использовать исключительно подразделения Национальной полиции для выполнения полномочий, предусмотренных законом. С помощью системы смогут устанавливать подозреваемых, обвиняемых, уклоняющихся от наказания, лиц, совершивших или ставших жертвами уголовных правонарушений, пропавших без вести, неопознанные тела, а также людей, которые по возрасту или состоянию здоровья не могут сообщить информацию о себе или лиц без документов.

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В МВД подчеркивают, что использовать систему в любых других целях запрещено.

"Использование ИКС "Ликон" в других целях, не связанных с реализацией полномочий полиции, запрещено", — говорится в документе.

Как будет работать поиск

Система не сохраняет фотографии, загружаемые для поиска. После обработки она будет только формировать временное отображение результатов в вебинтерфейсе, используя данные из реестров, баз МВД и других электронных информационных ресурсов.

Кроме фото, система может обрабатывать и другие сведения о человеке, если они находятся в государственных базах. В частности, это фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес проживания, номер телефона, данные паспорта или РНОКПП, а также уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре.

Какие ограничения предусмотрели

В положении отдельно отмечено, что результаты поиска носят лишь вспомогательный информационно-аналитический характер. Они не могут являться самостоятельным основанием для принятия процессуальных или иных юридически значимых решений и подлежат обязательной проверке пользователями системы.

Доступ к "Ликону" будут иметь только уполномоченные сотрудники полиции. Каждый запрос пользователя будет фиксироваться в электронном архиве с указанием, кто, когда и какую информацию запрашивал.

Пользователям также запрещено копировать или фотографировать информацию из системы, передавать свои логины и пароли другим лицам, а если после получения доступа они не зайдут в Ликон в течение 60 дней, учетную запись автоматически заблокируют.

Напомним, в апреле 2026 года министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинцы должны получить право на гражданское владение огнестрельным оружием, в том числе короткоствольным, для защиты жизни и здоровья. По его словам, в ближайшее время должны пройти экспертные обсуждения финальной версии законопроекта о гражданском оружии с участием народных депутатов, общественности, журналистов и ветеранского сообщества. В то же время глава МВД подчеркнул, что массовых проверок владельцев оружия не планируют.

Также в марте 2026 года секретарь парламентского комитета по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что в Министерстве обороны обсуждают возможность передать Национальной полиции часть функций ТЦК, в частности патрулирование и проверку военнообязанных. По его словам, такая идея дискуссионна, а окончательного решения тогда еще не приняли. В то же время Костенко отметил, что главной задачей каких-либо изменений должно оставаться обеспечение стабильного пополнения войска.