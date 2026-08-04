Залишилося недовго: синоптикиня розповіла, коли спека в Україні почне спадати

Виснажлива спека, яка запанувала в Україні й з кожним днем стає дедалі сильнішою, незабаром піде на спад.

Уже 7 серпня на заході країни, а 8–9 — і в більшості регіонів України стовпчики термометрів почнуть опускатися, пише відома українська синоптикиня Наталія Діденко.

У найближчі три дні Україна стане однією з найспекотніших країн Європи, прогнозує авторка.

У середу, 5 серпня, максимальна температура повітря становитиме +32–+39 градусів, а в деяких регіонах може сягнути й +40 градусів. При цьому опадів не передбачається.

Така ж погода буде 6 і 7 серпня, але вже в п’ятницю ввечері можливі грозові дощі, які помітно знизять температуру повітря.

Вже 8 серпня, зазначає Діденко, можна буде спокійно вийти на базар чи на природу або просто насолоджуватися свіжістю повітря, дивлячись у вікно, сидячи на улюбленому диванчику.

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"Ще трохи, ще — сильна спека, проте тиждень завершиться комфортною температурою повітря", — запевнила вона.

Про те, що тиждень обіцяє бути спекотним у прямому сенсі цього слова, свідчать і дані сервісу моніторингу погоди Ventusky. Хвиля гарячого повітря надходитиме із заходу, і саме на заході України вже 5 серпня очікуються рекордні температурні показники, після чого спека пошириться на всю Україну.

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За словами синоптиків, така аномальна температура влітку може стати для України нормою.

Тим часом Європа також страждає від спеки. В Угорщині через пониження рівня води в Дунаї під загрозою опинилася робота єдиної в країні атомної електростанції. У Румунії також почали зупиняти енергоблоки АЕС з тієї ж причини: рівень води в Дунаї стрімко падає.