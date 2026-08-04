Осталось недолго: синоптик рассказала, когда жара в Украине пойдет на спад

Изнуряющая жара, которая воцарилась в Украине и становится сильнее с каждым днем, уже вскоре пойдет на спад.

Уже 7 августа на западе страны, а 8-9 — и в большинстве регионов Украины столбики термометров поползут вниз, пишет известный украинский синоптик Наталья Диденко.

В блидайшие же три дня Украины побудет одной из самых жарких стран Европы, прогнозирует автор.

В среду, 5 августа, максимальная температура воздуха будет составлять +32+39 градусов, а в некоторых регионах может достигнуть и +40 градусов. При этом осадков не предвидится.

Такая же погода будет 6 и 7 августа, но уже вечером в пятницу возможны грозовые дожди, которые заметно снизят температуру воздуха.

Уже 8 августа, отмечает Диденко, можно спокойно выбраться на базар или природу или просто наслаждаться свежестью из окон на любимом диванчике.

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"Еще немного, еще – сильная жара, однако неделя завершится комфортной температурой воздуха", — заверила она.

О том, что неделя ожидается горячей в прямом смысле этого слова, свидетельствуют и данные сервиса мониторинга погоды Ventusky. Волна горячего воздуха будет поступать с западного направления, и именно на западе Украины уже 5 августа ожидаются рекордные температурные показатели, после чего зной распространится на всю Украину.

По словам синоптиков, такая аномальная температура летом может стать для Украины нормой.

Тем временем Европа также страдает от зноя. В Венгрии из-за обмеления Дуная под угрозой оказалась работа единственной в стране атомной электростанции. В Румынии также начали останавливать энергоблоки АЭС по той же причине: уровень воды в Дунае стремительно падает.