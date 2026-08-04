Вбивство Комарова: слідство перевіряє причетність до злочину ветерана KRAKEN, — УП

Ветеран підрозділу KRAKEN Гліб Новостройний може бути причетний до вбивства українця Ігоря Комарова на Балі.

Таку версію розглядає слідство, повідомляє "Українська правда" з посиланням на обізнані джерела в правоохоронних органах.

За версією слідства, Новостройний з 31 січня по 19 лютого 2026 року нібито перебував на острові Балі в Індонезії. У ці ж дні там був і Денис Галушко — давній друг Гліба Новостройного, якого "Інтерпол" оголосив у міжнародний розшук разом із кількома іншими підозрюваними. Таким чином, вони одночасно перебували на території острова й одночасно його покинули.

За інформацією видання, тоді ж слідчі органи Індонезії офіційно повідомили Галушко про підозру у вбивстві Ігоря Комарова.

Після повернення з Балі, як стверджує джерело УП, Новостройний близько двох тижнів не виходив із власного будинку і практично ні з ким не спілкувався.

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Його затримали в Києві 30 липня за підозрою у вчиненні правопорушень за іншими статтями Кримінального кодексу. Суд призначив чоловікові нічний домашній арешт.

Після того, як слідчі вилучили у Новостройного мобільний телефон, у ньому нібито було знайдено докази його перебування на Балі та можливої причетності до скоєння жорстокого вбивства Комарова.

"На сьогодні правоохоронні органи України терміново готують міжнародне правове доручення для передачі отриманої інформації правоохоронцям Балі та отримання додаткових доказів можливої причетності Гліба Новостройного до вбивства Ігоря Комарова", — цитує УП слова інсайдера.

Раніше про затримання Новостройного повідомив засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. Він зазначив, що, за неофіційною інформацією, затримання може бути пов’язане з розслідуванням вбивства українця на індонезійському острові Балі, однак джерел цієї інформації не навів.

Зникнення українця на Балі — що відомо

20 лютого стало відомо про викрадення Ігоря Комарова на острові Балі. Журналісти зазначають, що Комарова викрали вихідці з Чечні, які вимагали 10 мільйонів доларів викупу.

Згодом з’явилися нові подробиці викрадення українця на Балі. Поліція встановила, що чоловік їхав на мотоциклі, після чого зник, а опитані свідки не бачили самого моменту скоєння злочину.

Пізніше, 27 лютого, поліція повідомила, що виявила фрагменти понівеченого тіла. Правоохоронці взяли зразок ДНК матері зниклого українця та надіслали його на експертизу, а вже 3 березня ЗМІ повідомили, що було встановлено збіг зразків.

5 березня індонезійська поліція підтвердила, що понівечені людські останки, знайдені на східному узбережжі острова Балі, належать зниклому громадянину України Ігорю Комарову.

За версією індонезійської поліції, смерть настала щонайменше за 3 дні до того, як його тіло було знайдено 26 лютого. За інформацію про підозрюваних у викраденні та вбивстві українця Ігоря Комарова на Балі оголошено винагороду в розмірі 100 тисяч доларів.

6 березня кохана Комарова Єва Мішалова, яка вірила в порятунок хлопця, опублікувала в Instagram архівне фото, на якому вони з Ігорем стоять разом і обіймаються.