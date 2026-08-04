Убийство Комарова: следствие проверяет причастность к преступлению ветерана KRAKEN, — УП

Ветеран подразделения KRAKEN Глеб Новостройный может быть причастен к убийству украинца Игоря Комарова на Бали.

Такую версию рассматривает следствие, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на осведомленные источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, Новостройный с 31 января по 19 февраля 2026 года якобы находился на острове Бали в Индонезии. В эти же дни там пребывал и Денис Галушко — давний друг Глеба Новостройного, объявленный "Интерполом" в международный розыск вместе с несколькими другими подозреваемыми. Таким образом они одновременно находились на территории острова и одновременно его покинули.

По информации издания, тогда же следственные органы Индонезии официально уведомили Галушко о подозрении в убийстве Игоря Комарова.

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После возвращения с Бали, утверждает источник УП, Новостройный около двух недель не выходил из собственного дома и практически ни с кем не общался.

Его задержали в Киеве 30 июля по подозрению в правонарушениях по другим статьям Уголовного кодекса. Суд отправил мужчину под ночной домашний арест.

После изъятия следователями у Новостройного мобильного телефона якобы были найдены доказательства его пребывания на Бали и возможной причастности к совершению жестокого убийства Комарова.

"На сегодняшний день правоохранительными органами Украины срочно готовится международное правовое поручение для передачи полученной информации правоохранителям Бали и получения дополнительных доказательств возможной причастности Глеба Новостройного к убийству Игоря Комарова", — цитирует УП слова инсайдера.

Ранее о задержании Новостройного сообщил основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев. Он отметил, что по неофициальной информации задержание может быть связано с расследованием убийства украинца на индонезийском острове Бали, однако источников этой информации не привел.

Исчезновение украинца на Бали — что известно

20 февраля стало известно о похищении Игоря Комарова на острове Бали. Журналисты указывают, что Комарова похитили выходцы из Чечни, которые требовали 10 миллионов долларов выкупа.

Впоследствии появились новые детали похищения украинца на Бали. Полиция установила, что мужчина катался на мотоцикле, после чего он исчез, а опрошенные свидетели не видели самого момент преступления.

Позже 27 февраля полиция сообщила, что обнаружила фрагменты изуродованного тела. Правоохранители взяли образец ДНК матери пропавшего украинца и отправила на экспертизу, а уже 3 марта СМИ сообщили, что было установлено совпадение образцов.

5 марта индонезийская полиция подтвердила, что изуродованные человеческие останки, найденные на восточном побережье острова Бали, принадлежат пропавшему гражданину Украины Игорю Комарову.

По версии индонезийской полиции, смерть наступила минимум за 3 дня до того, как его тело было найдено 26 февраля. За данные о подозреваемых в похищении и убийстве украинца Игоря Комарова на Бали объявили вознаграждение в 100 тысяч долларов.

6 марта возлюбленная Комарова Ева Мишалова, которая верила в спасение парня, опубликовала в Instagram архивное фото, на котором они с Игорем стоят вместе и обнимаются.