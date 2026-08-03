Ветерану KRAKEN объявили подозрение по 6 статьям: есть ли обвинения в убийстве Комарова, — СМИ

Ветерану подразделения KRAKEN Глебу Новостройному сообщили о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса. По данным источников, в квалификации подозрения нет упоминаний о насильственных преступлениях.

Об этом сообщило Общественное со ссылкой на источники в судебных органах.

Среди инкриминирующих Новостройному статей — уклонение от военной службы, подделка и использование поддельного документа, мошенничество в особо крупных размерах или совершенное организованной группой, самовольное оставление воинской части, незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, а также служебный подлог.

31 июля Печерский районный суд Киева избрал Новостройному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В то же время, суть подозрения тогда не разглашали.

Ранее о задержании Новостройного сообщил основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев. Он отметил, что по неофициальной информации задержание может быть связано с расследованием убийства украинца на индонезийском острове Бали, однако источников этой информации не привел.

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Убийство Игоря Комарова: что известно

В феврале 2026 года в Индонезии было обнаружено расчлененное тело украинца Игоря Комарова. По информации полиции, местные жители обнаружили на пляже голову, правую ногу, части грудной клетки, бедро и некоторые внутренние органы.

Позже Интерпол обнародовал "красные уведомления" о пяти подозреваемых в похищении и убийстве Комарова. Среди них трое граждан Украины: Денис Галушко (34 года), Роман Мельник (28 лет) и Василий Немеш (42 года), а также граждане России Николай Петрик (29 лет) и Казахстана Владислав Аханов (27 лет).

Ранее информацию, которая поможет установить местонахождение подозреваемых в похищении и убийстве Игоря Комарова на Бали, объявили вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Также сообщалось, что под Киевом нашли тело женщины, подозреваемой в причастности к покушению на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.