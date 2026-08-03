Ветерану KRAKEN оголосили підозру за 6 статтями: чи є звинувачення в убивстві Комарова, — ЗМІ

Ветерану підрозділу KRAKEN Глібу Новостройному повідомили про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу. За даними джерел, у кваліфікації підозри немає згадок про насильницькі злочини.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела в судових органах.

Серед статей, які інкримінують Новостройному, — ухилення від військової служби, підробка та використання підробленого документа, шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою, самовільне залишення військової частини, незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї, а також службове підроблення.

31 липня Печерський районний суд Києва обрав Новостройному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Водночас суть підозри тоді не розголошували.

Раніше про затримання Новостройного повідомив засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. Він зазначив, що, за неофіційною інформацією, затримання може бути пов'язане з розслідуванням убивства українця на індонезійському острові Балі, однак джерел цієї інформації не навів.

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Вбивство Ігоря Комарова: що відомо

У лютому 2026 року в Індонезії виявили розчленоване тіло українця Ігоря Комарова. За інформацією поліції, місцеві жителі знайшли на пляжі голову, праву ногу, частини грудної клітки, стегно та деякі внутрішні органи.

Пізніше Інтерпол оприлюднив "червоні сповіщення" щодо п'ятьох підозрюваних у викраденні та вбивстві Комарова. Серед них — троє громадян України: Денис Галушко (34 роки), Роман Мельник (28 років) і Василь Немеш (42 роки), а також громадяни Росії Микола Петрик (29 років) і Казахстану Владислав Аханов (27 років).

Раніше за інформацію, яка допоможе встановити місцеперебування підозрюваних у викраденні та вбивстві Ігоря Комарова на Балі, оголосили винагороду в розмірі 100 тисяч доларів.

Також повідомлялося, що під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали у причетності до замаху на вбивство бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.