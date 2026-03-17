Вбивство Ігоря Комарова на Балі: стали відомі імена підозрюваних, серед них є українці (фото)

Інтерпол оголосив "червоні сповіщення" щодо п’яти осіб, підозрюваних у викраденні та вбивстві, як пишуть ЗМІ, Ігоря Комарова. Серед них троє українців, а також громадяни Росії та Казахстану.

Як повідомляється на офіційному сайті Інтерполу, профайли розшукуваних були оприлюднені 17 березня 2026 року. Зокрема, розшукують таких людей:

Дениса Галушко (Україна, 34 роки);

Романа Мельника (Україна, 28 років);

Василя Немеша (Україна, 42 роки);

Миколу Петрика (Росія, 29 років);

Владислава Аханова (Казахстан, 27 років).

Усіх їх підозрюють у серйозних злочинах, пов’язаних із викраденням людини та замахом на пограбування і вбивство. Дані про розшукуваних постійно оновлюються, і кожен, хто має інформацію про їхнє місцезнаходження, може звернутися до компетентних органів.

Як пише видання "Детектив Info", примітно, що ініціали трьох українців — DH, VN і RM — повністю збігаються з тими, які раніше озвучували правоохоронці індонезійського острова Балі під час брифінгу щодо розслідування гучної справи зникнення 28-річного громадянина України Ігоря Комарова.

Зокрема, Ігорь Комаров зник 15 лютого 2026 року за досить загадкових обставин: він перебував на Балі та разом із громадянином РФ Романом Саліним і Єрмаком Петровським, сином відомого дніпровського бізнесмена, катався на мотоциклах у районі Джимбарану. За однією з версій, яку нині розглядає слідство, об’єктом викрадення могли стати одразу двоє представників так званої "золотої молоді", однак одному з них вдалося уникнути "полону".

Згодом, в мережі почали з’являтися відеозаписи з Комаровим, де він, перебуваючи у заручниках, просив сплатити викуп у розмірі 10 мільйонів доларів, а також робив низку резонансних заяв щодо ймовірної причетності окремих українських посадовців до покривання шахрайських кол-центрів.

Варто зазначити, що вже 23 лютого правоохоронці затримали першого підозрюваного у цій справі — 33-річного громадянина Нігерії Габріеля Чуквуебуку. За даними слідства, він користувався підробленими документами та, ймовірно, орендував автомобіль, який використовували викрадачі.

Невдовзі ситуація набула ще більш трагічного розвитку: наприкінці лютого на узбережжі Балі почали знаходити людські рештки, а вже 5 березня індонезійська поліція офіційно підтвердила за результатами ДНК-експертизи, що вони належать Ігорю Комарову.

Того ж дня, як повідомлялося під час брифінгу, підозри у причетності до цього резонансного злочину були висунуті шістьом іноземцям — серед них громадяни України, Росії та Казахстану. Їхні ініціали збігаються з даними осіб, оголошених у міжнародний розшук.

Також Фокус писав, поліція Балі встановила, що викрадений українець Ігор Комаров помер щонайменше за три дні до того, як його тіло знайшли 26 лютого. Наразі правоохоронці розшукують шістьох підозрюваних і не підтверджують версію про можливий мотив у вигляді боргу в 10 мільйонів доларів.

Ба більше, нещодавно український бренд м’ясної продукції невдало пожартував у соцмережах, використавши сториз блогерки Єви Мішалової, яка оплакує загибель свого хлопця Ігоря Комарова на Балі.