Убийство Игоря Комарова на Бали: стали известны имена подозреваемых, среди них есть украинцы (фото)

Интерпол объявил "красные уведомления" в отношении пяти человек, подозреваемых в похищении и убийстве, как пишут СМИ, Игоря Комарова. Среди них трое украинцев, а также граждане России и Казахстана.

Как сообщается на официальном сайте Интерпола, профайлы разыскиваемых были обнародованы 17 марта 2026 года. В частности, разыскивают таких людей:

Дениса Галушко (Украина, 34 года);

Романа Мельника (Украина, 28 лет);

Василия Немеша (Украина, 42 года);

Николая Петрика (Россия, 29 лет);

Владислава Аханова (Казахстан, 27 лет).

Всех их подозревают в серьезных преступлениях, связанных с похищением человека и покушением на ограбление и убийство. Данные о разыскиваемых постоянно обновляются, и каждый, кто имеет информацию об их местонахождении, может обратиться в компетентные органы.

Как пишет издание "Детектив Info", примечательно, что инициалы трех украинцев — DH, VN и RM — полностью совпадают с теми, которые ранее озвучивали правоохранители индонезийского острова Бали во время брифинга по расследованию громкого дела исчезновения 28-летнего гражданина Украины Игоря Комарова.

В частности, Игорь Комаров исчез 15 февраля 2026 года при довольно загадочных обстоятельствах: он находился на Бали и вместе с гражданином РФ Романом Салиным и Ермаком Петровским, сыном известного днепровского бизнесмена, катался на мотоциклах в районе Джимбарана. По одной из версий, которую сейчас рассматривает следствие, объектом похищения могли стать сразу двое представителей так называемой "золотой молодежи", однако одному из них удалось избежать "плена".

Впоследствии, в сети начали появляться видеозаписи с Комаровым, где он, находясь в заложниках, просил заплатить выкуп в размере 10 миллионов долларов, а также делал ряд резонансных заявлений о вероятной причастности отдельных украинских чиновников к покрытию мошеннических колл-центров.

Стоит отметить, что уже 23 февраля правоохранители задержали первого подозреваемого по этому делу — 33-летнего гражданина Нигерии Габриэля Чуквуебуку. По данным следствия, он пользовался поддельными документами и, вероятно, арендовал автомобиль, который использовали похитители.

Вскоре ситуация приобрела еще более трагическое развитие: в конце февраля на побережье Бали начали находить человеческие останки, а уже 5 марта индонезийская полиция официально подтвердила по результатам ДНК-экспертизы, что они принадлежат Игорю Комарову.

В тот же день, как сообщалось во время брифинга, подозрения в причастности к этому резонансному преступлению были выдвинуты шести иностранцам — среди них граждане Украины, России и Казахстана. Их инициалы совпадают с данными лиц, объявленных в международный розыск.

Также полиция Бали установила, что похищенный украинец Игорь Комаров умер по меньшей мере за три дня до того, как его тело нашли 26 февраля. Сейчас правоохранители разыскивают шестерых подозреваемых и не подтверждают версию о возможном мотиве в виде долга в 10 миллионов долларов.

Более того, недавно украинский бренд мясной продукции неудачно пошутил в соцсетях, использовав сториз блогера Евы Мишаловой, которая оплакивает гибель своего парня Игоря Комарова на Бали.