Вбивство Ігоря Комарова на Балі: у Києві затримали ветерана підрозділу KRAKEN, — Немічев

Ветерана Гліба Новостройного, який чотири роки служив у штурмовій роті підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України KRAKEN, затримано у столиці України.

Гліба Новостройного можуть притягнути до відповідальності за причетність до вбивства Ігоря Комарова в Індонезії. Про це повідомив засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев у Telegram, посилаючись на свої джерела.

За даними військового, Новостройний з перших днів повномасштабного вторгнення встав на захист Харкова. Минулого року він був звільнений зі служби за станом здоров’я.

"Із неофіційних джерел надходить інформація, що його можуть притягнути у причетності до вбивства офісніка на Балі", — написав Немічев.

Засновник KRAKEN зазначив, що наразі справа засекречена, тож отримати достовірну інформацію складно. Відомо лише, що сьогодні о 14:30 Печерський районний суд Києва має розглянути питання про обрання ветерану запобіжного заходу.

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Публікація Немічева Фото: Скриншот

Вбивство Ігоря Комарова: що відомо

У лютому тіло 2026 року українця Ігоря Комарова знайшли розчленованим в Індонезії знайшли розчленованим. За даними поліції, місцеві мешканці знайшли на пляжі голову, праву ногу, ліву та праву верхні частини грудей, стегно та деякі внутрішні органи.

Згодом Інтерпол оголосив "червоні сповіщення" щодо п’яти осіб, підозрюваних у викраденні та вбивстві, як пишуть журналісти, Ігоря Комарова. Йшлося про трьох українців, а також громадян Росії та Казахстану:

Дениса Галушко (Україна, 34 роки);

Романа Мельника (Україна, 28 років);

Василя Немеша (Україна, 42 роки);

Миколу Петрика (Росія, 29 років);

Владислава Аханова (Казахстан, 27 років).

Нагадаємо, за дані про підозрюваних у викраденні та вбивстві українця Ігоря Комарова на Балі оголосили винагороду у 100 тисяч доларів.

Фокус також повідомляв, що під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали у причетності до замаху на вбивство бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.