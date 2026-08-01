Убийство Игоря Комарова на Бали: в Киеве задержали ветерана подразделения KRAKEN, — Немичев

Ветеран Глеб Новостройный, четыре года служивший в штурмовой роте подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины KRAKEN, задержан в столице Украины.

Глеба Новостройного могут быть привлечены к ответственности за причастность к убийству Игоря Комарова в Индонезии. Об этом сообщил основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев в Telegram, ссылаясь на свои источники.

По данным военного, Новостройный с первых дней полномасштабного вторжения встал в защиту Харькова. В прошлом году он был уволен со службы по состоянию здоровья.

"Из неофициальных источников поступает информация, которую могут привлечь в причастности к убийству офисника на Бали", — написал Немичев.

Основатель KRAKEN отметил, что сейчас дело засекречено, поэтому получить достоверную информацию сложно. Известно лишь, что сегодня в 14.30 Печерский районный суд Киева должен рассмотреть вопрос об избрании ветерана меры пресечения.

Відео дня

Публикация Немичева Фото: Скриншот

Убийство Игоря Комарова: что известно

В феврале тело 2026 украинца Игоря Комарова нашли расчлененным в Индонезии нашли расчлененным. По данным полиции, местные жители обнаружили на пляже голову, правую ногу, левую и правую верхние части груди, бедро и некоторые внутренние органы.

Впоследствии Интерпол объявил "красные уведомления" о пяти лицах, подозреваемых в похищении и убийстве, как пишут журналисты, Игоря Комарова. Речь шла о трех украинцах, а также гражданах России и Казахстана:

Денисе Галушко (Украина, 34 года);

Романе Мельнике (Украина, 28 лет);

Василии Немеше (Украина, 42 года);

Николае Петрике (Россия, 29 лет);

Владиславе Аханове (Казахстан, 27 лет).

Напомним, за данные о подозреваемых в похищении и убийстве украинца Игоря Комарова на Бали объявили вознаграждение в 100 тысяч долларов.

Фокус также сообщал, что под Киевом нашли тело женщины, подозреваемой в причастности к покушению на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.