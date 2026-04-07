Убийство Комарова на Бали: за данные о подозреваемых объявили $100 тысяч вознаграждения, — СМИ

За данные о подозреваемых в похищении и убийстве украинца Игоря Комарова на Бали объявили вознаграждение в 100 тысяч долларов, а самих фигурантов дела уже разыскивает Интерпол. Следствие установило, что мужчину похитили, пытали и убили, а после этого пытались скрыть его останки.

Как рассказал представитель детективного агентства Focus Security Consulting and Investigations в интервью изданию "РБК-Украина", компания работает в деле после обращения семьи погибшего и сопровождает его с момента похищения. Основная задача — сбор информации и передача ее правоохранительным органам Индонезии для установления и задержания причастных лиц.

По его словам, агентство имеет многолетний опыт работы в сфере безопасности, действует на основании лицензии и сотрудничает с международными структурами, в частности Интерполом и национальными полициями. В этом деле детективы находятся в прямом контакте с подразделением криминальной полиции Индонезии на Бали, которое ведет расследование.

В рамках следствия подтверждено, что Игоря Комарова похитили, удерживали в неустановленном месте и подвергали пыткам. Его заставляли записывать видеообращение, после чего убили. После содеянного подозреваемые пытались скрыть останки мужчины. Как пояснил представитель детективного агентства, идентификацию погибшего удалось провести благодаря ДНК-экспертизе костных фрагментов, выполненной в специализированном медицинском учреждении в Индонезии.

Сейчас следствие имеет нескольких подозреваемых, информация о которых обнародована через международные каналы розыска. В то же время в агентстве отмечают, что по оперативным причинам не все причастные лица могут быть публично названы на этом этапе.

Владеет ли следствие данными о криминальной деятельности Игоря Комарова

Кроме того, в компании отметили, что не владеют данными о какой-либо криминальной деятельности Игоря Комарова, членов его семьи или других лиц, связанных с ним. Также там опровергли распространенную в медиа информацию о якобы выкупе за другого человека, который находился рядом — по установленным данным, ему удалось самостоятельно отбиться от нападавших, после чего злоумышленники не продолжали преследование.

Среди возможных мотивов преступления рассматривается версия похищения с целью получения выкупа. По словам представителя агентства, один из подозреваемых возможно имел доступ к информации о финансовом состоянии окружения людей, которые находились вместе с Комаровым на Бали.

"В результате мотивом похищения могли быть ожидания выкупа, который заплатили бы состоятельные родственники или семья этой девушки. В пользу этой версии свидетельствуют и слова похищенного в одном из опубликованных видео, где он обращается к семье своей подруги, обещая вернуть деньги за выкуп. Но версий много, и все они имеют право на существование, пока следствие не закончено и виновные не задержаны", — пояснил представитель детективного агентства.

В то же время в компании подчеркивают, что окончательные выводы относительно мотивов и обстоятельств преступления могут быть сделаны только после завершения следственных действий. Также обращается внимание, что информация, полученная под принуждением или пытками, не может считаться достоверной.

По оценке представителя агентства, правоохранители Индонезии оперативно установили ключевые обстоятельства дела — транспорт, который использовался во время похищения, место содержания потерпевшего и круг причастных лиц. В расследовании активно применяются современные технологии, в частности для анализа видео и установления связей между подозреваемыми. Часть лиц уже задерживали и допрашивали, однако некоторым удалось покинуть территорию до момента их идентификации.

Отдельно в агентстве отметили, что полиция Индонезии соблюдала осторожность в распространении информации о погибшем и подтвердила факт смерти только после завершения сложной экспертизы ДНК. Сейчас правоохранители способствуют украинской стороне в процессе репатриации останков.

Также продолжается взаимодействие с дипломатическими учреждениями Украины, которые поддерживают контакт с местными органами власти. Процедура возвращения останков является сложной, учитывая бюрократические требования и логистические ограничения.

Вознаграждение за данные о подозреваемых в убийстве Комарова — что известно

Более того, в компании считают, что объявленное вознаграждение в 100 тысяч долларов может способствовать получению новой информации, в частности от лиц, которые могут обладать данными о местонахождении подозреваемых. Речь идет как о возможных свидетелях, так и о людях, которые могли быть косвенно вовлечены в преступление.

По словам представителя агентства, в подобных делах исполнители могут не владеть полной информацией о конечной цели преступления, однако их сотрудничество со следствием может повлиять на дальнейшую ответственность. В то же время подозреваемые, которых задержат, будут переданы в Индонезию для проведения судебного процесса.

"Не следует забывать и о тех странах, в которых, вероятно, скрываются подозреваемые. Для местных жителей объявленная награда является очень значительной суммой, которая может побудить их подать сведения и способствовать задержанию злоумышленников", — добавил он.

Согласно местному законодательству, за совершение подобных преступлений предусмотрено суровое наказание, с учетом обстоятельств дела и характера совершенных действий.

Ранее Фокус писал, что похищение и жестокое убийство украинца Игоря Комарова на Бали было частью тщательно спланированной операции иностранной преступной группировки. По данным правоохранителей, злоумышленники следили за мужчиной в течение примерно месяца перед тем, как совершить нападение и его похищение.

Кроме того, сообщалось, что Интерпол объявил "красные оповещения" в отношении пяти человек, подозреваемых в похищении и убийстве Игоря Комарова. В частности, среди них обнаружили трех украинцев, а также граждан России и Казахстана.