Подозреваемые в убийстве Игоря Комарова следили за ним в течение месяца: СМИ раскрыли подробности

Похищение и жестокое увечье украинца Игоря Комарова на Бали оказалось результатом тщательно спланированной операции иностранного преступного синдиката. Правоохранители выяснили, что группа следила за мужчиной в течение месяца перед тем, как совершить нападение и похищение.

Как сообщает издание Tribun-Bali, полиция провела углубленное расследование, которое показало, что это преступление не было спонтанным актом насилия. Злоумышленники систематически отслеживали передвижения Игоря Комарова, тщательно изучая его распорядок и жилые локации.

Детали дела раскрыл директор Генерального уголовного расследования Региональной полиции Бали, старший комиссар И. Геде Адхи Мульяварван. По его словам, следователи обнаружили, что подозреваемые наблюдали за жертвой еще за месяц до инцидента, используя различные транспортные средства и меняя составы группы несколько раз в день.

Записи камер видеонаблюдения показали, как иностранцы обследовали виллу, где проживал Комаров, 25, 28 и 29 февраля. За неделю до преступления они арендовали автомобиль по поддельным документам, который впоследствии применяли во время похищения и перемещения жертвы между несколькими виллами.

Відео дня

Полиция отметила, что подготовка к нападению была организована по четкой схеме. Каждый участник группы дежурил, наблюдая за жертвой на двухколесном или четырехколесном транспорте, и именно из-за этого преступникам удавалось оставаться незамеченными и координировать действия в течение нескольких дней.

Кульминацией стало похищение Игоря Комарова в районе Джимбарана, после чего его перевозили несколькими автомобилями и размещали в разных виллах. В ходе следствия были найдены следы крови с ДНК жертвы в транспортных средствах и на местах пребывания преступников. Позже части тела потерпевшего обнаружили на пляже в районе Сукавати.

Полиция установила семерых подозреваемых, все — иностранные граждане. Шестеро из них — граждане Украины, России, Казахстана и Нигерии — были задержаны за использование поддельных паспортов для аренды транспортных средств. Несмотря на то, что преступники находятся за границей, правоохранители координируют свои действия с Интерполом для их задержания.

Начальник полиции Бали, генеральный инспектор Даниэль Адитьяджая, подчеркнул, что определение подозреваемых стало результатом длительного и детального расследования с научным подходом. Учитывались данные с камер наблюдения, улики на местах преступления и показания очевидцев.

Ранее Фокус писал, что Игоря Комарова похитили на Бали 15 февраля, а его тело на пляже обнаружили 26 февраля уже с признаками разложения. Правоохранители установили, что смерть наступила минимум за три дня до этого, и сейчас ищут шестерых подозреваемых, чтобы выяснить мотивы преступления.

Кроме того, сообщалось, что украинский бренд мясной продукции неудачно пошутил в соцсетях, использовав сториз блогера Евы Мишаловой, которая оплакивает гибель своего парня Игоря Комарова на Бали.