Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова стежили за ним протягом місяця: ЗМІ розкрили подробиці

Викрадення та жорстоке каліцтво українця Ігоря Комарова на Балі виявилося результатом ретельно спланованої операції іноземного злочинного синдикату. Правоохоронці з’ясували, що група стежила за чоловіком протягом місяця перед тим, як здійснити напад і викрадення.

Як повідомляє видання Tribun-Bali, поліція провела поглиблене розслідування, яке показало, що цей злочин не був спонтанним актом насильства. Зловмисники систематично відстежували пересування Ігоря Комарова, ретельно вивчаючи його розпорядок і житлові локації.

Деталі справи розкрив директор Генерального кримінального розслідування Регіональної поліції Балі, старший комісар І. Геде Адхі Мульяварван. За його словами, слідчі виявили, що підозрювані спостерігали за жертвою ще за місяць до інциденту, використовуючи різні транспортні засоби та змінюючи склади групи кілька разів на день.

Записи камер відеоспостереження показали, як іноземці обстежували віллу, де проживав Комаров, 25, 28 і 29 лютого. За тиждень до злочину вони орендували автомобіль за підробленими документами, який згодом застосовували під час викрадення та переміщення жертви між кількома віллами.

Поліція відзначила, що підготовка до нападу була організована за чіткою схемою. Кожен учасник групи чергував, спостерігаючи за жертвою на двоколісному або чотириколісному транспорті, і саме через це злочинцям вдавалося залишатися непоміченими і координувати дії впродовж декількох днів.

Кульмінацією стало викрадення Ігоря Комарова в районі Джимбарана, після чого його перевозили кількома автомобілями та розміщували у різних віллах. В ході слідства були знайдені сліди крові з ДНК жертви у транспортних засобах і на місцях перебування злочинців. Пізніше частини тіла потерпілого виявили на пляжі в районі Сукаваті.

Поліція встановила сімох підозрюваних, усі – іноземні громадяни. Шестеро з них – громадяни України, Росії, Казахстану та Нігерії – були затримані за використання підроблених паспортів для оренди транспортних засобів. Незважаючи на те, що злочинці перебувають за кордоном, правоохоронці координують свої дії з Інтерполом для їх затримання.

Начальник поліції Балі, генеральний інспектор Даніель Адітьяджая, підкреслив, що визначення підозрюваних стало результатом тривалого і детального розслідування з науковим підходом. Враховувалися дані з камер спостереження, докази на місцях злочину та свідчення очевидців.

Раніше Фокус писав, що Ігоря Комарова викрали на Балі 15 лютого, а його тіло на пляжі виявили 26 лютого вже з ознаками розкладання. Правоохоронці встановили, що смерть настала щонайменше за три дні до цього, і нині шукають шістьох підозрюваних, щоб з’ясувати мотиви злочину.

