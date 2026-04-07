Вбивство Комарова на Балі: за дані про підозрюваних оголосили $100 тисяч винагороди, — ЗМІ

За дані про підозрюваних у викраденні та вбивстві українця Ігоря Комарова на Балі оголосили винагороду у 100 тисяч доларів, а самих фігурантів справи вже розшукує Інтерпол. Слідство встановило, що чоловіка викрали, катували та вбили, а після цього намагалися приховати його останки.

Як розповів представник детективного агентства Focus Security Consulting and Investigations в інтерв’ю виданню "РБК-Україна", компанія працює у справі після звернення родини загиблого та супроводжує її з моменту викрадення. Основне завдання — збір інформації та передача її правоохоронним органам Індонезії для встановлення та затримання причетних осіб.

За його словами, агентство має багаторічний досвід роботи у сфері безпеки, діє на підставі ліцензії та співпрацює з міжнародними структурами, зокрема Інтерполом і національними поліціями. У цій справі детективи перебувають у прямому контакті з підрозділом кримінальної поліції Індонезії на Балі, який веде розслідування.

У межах слідства підтверджено, що Ігоря Комарова викрали, утримували у невстановленому місці та піддавали тортурам. Його змушували записувати відеозвернення, після чого вбили. Після скоїного підозрювані намагалися приховати останки чоловіка. Як пояснив представник детективного агентства, ідентифікацію загиблого вдалося провести завдяки ДНК-експертизі кісткових фрагментів, виконаній у спеціалізованому медичному закладі в Індонезії.

Наразі слідство має кількох підозрюваних, інформацію про яких оприлюднено через міжнародні канали розшуку. Водночас у агентстві зазначають, що з оперативних причин не всі причетні особи можуть бути публічно названі на цьому етапі.

Чи володіє слідство даними про кримінальну діяльність Ігоря Комарова

Крім того, у компанії наголосили, що не володіють даними про будь-яку кримінальну діяльність Ігоря Комарова, членів його родини чи інших осіб, пов’язаних із ним. Також там спростували поширену в медіа інформацію про нібито викуп за іншу людину, яка перебувала поруч — за встановленими даними, їй вдалося самостійно відбитися від нападників, після чого зловмисники не продовжували переслідування.

Серед можливих мотивів злочину розглядається версія викрадення з метою отримання викупу. За словами представника агентства, один із підозрюваних можливо мав доступ до інформації про фінансовий стан оточення людей, які перебували разом із Комаровим на Балі.

"В результаті мотивом викрадення могли бути очікування викупу, який заплатили б заможні родичі або сім'я цієї дівчини. На користь цієї версії свідчать і слова викраденого в одному із опублікованих відео, де він звертається до сім'ї своєї подруги, обіцяючи повернути гроші за викуп. Але версій багато, і всі вони мають право на існування, доки слідство не закінчено і винних не затримано", — пояснив представник детективного агентства.

Водночас у компанії підкреслюють, що остаточні висновки щодо мотивів і обставин злочину можуть бути зроблені лише після завершення слідчих дій. Також звертається увага, що інформація, отримана під примусом або тортурами, не може вважатися достовірною.

За оцінкою представника агентства, правоохоронці Індонезії оперативно встановили ключові обставини справи — транспорт, який використовувався під час викрадення, місце утримання потерпілого та коло причетних осіб. У розслідуванні активно застосовуються сучасні технології, зокрема для аналізу відео та встановлення зв’язків між підозрюваними. Частину осіб уже затримували та допитували, однак деяким вдалося залишити територію до моменту їх ідентифікації.

Окремо в агентстві відзначили, що поліція Індонезії дотримувалася обережності у поширенні інформації про загиблого та підтвердила факт смерті лише після завершення складної експертизи ДНК. Наразі правоохоронці сприяють українській стороні у процесі репатріації останків.

Також триває взаємодія з дипломатичними установами України, які підтримують контакт із місцевими органами влади. Процедура повернення останків є складною з огляду на бюрократичні вимоги та логістичні обмеження.

Винагорода за дані про підозрюваних у вбивстві Комарова — що відомо

Ба більше, у компанії вважають, що оголошена винагорода у 100 тисяч доларів може сприяти отриманню нової інформації, зокрема від осіб, які можуть володіти даними про місцезнаходження підозрюваних. Йдеться як про можливих свідків, так і про людей, які могли бути опосередковано залучені до злочину.

За словами представника агентства, у подібних справах виконавці можуть не володіти повною інформацією про кінцеву мету злочину, однак їхня співпраця зі слідством може вплинути на подальшу відповідальність. Водночас підозрювані, яких затримають, будуть передані до Індонезії для проведення судового процесу.

"Не слід забувати і про ті країни, в яких, ймовірно, ховаються підозрювані. Для місцевих жителів оголошена нагорода є дуже значною сумою, яка може спонукати їх подати відомості та сприяти затриманню зловмисників", — додав він.

Згідно з місцевим законодавством, за вчинення подібних злочинів передбачено суворе покарання, з урахуванням обставин справи та характеру вчинених дій.

Раніше Фокус писав, що викрадення та жорстоке вбивство українця Ігоря Комарова на Балі було частиною ретельно спланованої операції іноземного злочинного угруповання. За даними правоохоронців, зловмисники стежили за чоловіком протягом приблизно місяця перед тим, як здійснити напад та його викрадення.

Крім того, повідомлялося, що Інтерпол оголосив "червоні сповіщення" щодо п’яти осіб, підозрюваних у викраденні та вбивстві Ігоря Комарова. Зокрема, серед них виявили трьох українців, а також громадян Росії та Казахстану.