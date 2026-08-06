Списали близько 1500 осіб: у Мукачівському РТЦК та СП проводяться масштабні обшуки, — Глагола

З самого ранку 6 серпня у Мукачівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки й військово-лікарській комісії проводяться масштабні обшуки.

Правоохоронці підозрюють ТЦК у незаконному списанні близько 1 500 військовозобов’язаних, з яких майже 500 у день оформлення документів про списання виїхали за кордон, повідомляє журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

За його словами, правоохоронці проводять обшуки, вилучають документацію та інші докази, які можуть мати значення для розслідування.

"Чи буде сьогодні комусь повідомлено про підозру і чи відбудуться затримання — з’ясовую. Також уточнюю, хто саме з посадових осіб може фігурувати у справі", — додав Глагола.

На момент написання статті ані Закарпатський ОТЦК та СП, ані правоохоронні органи не коментували інформацію про обшуки.

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Зазначимо, що в жовтні минулого року Мукачівський ТЦК та СП уже потрапив у поле зору правоохоронців. Інструктор відділу рекрутингу Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки РТЦК і СП допомагав призовникам втекти з приміщення ТЦК, а військовослужбовцям, повернутим після самовільного залишення частини, — з батальйону резерву.

Він оцінював свої послуги у 3 000–5 000 доларів.

У приватних розмовах із бійцями фігурант схиляв їх до повторної втечі, запевняючи, що покаже шлях, яким можна вийти за межі дислокації частини, оминувши патрулі.

Нагадаємо, що хакери створили підробку "Резерв+", якою користувалися 4000 ухильників.

Також повідомлялося, що ТЦК помилково "оновили" правила мобілізації.