Виводив потайки: на Закарпатті співробітник ТЦК допомагав тікати мобілізованим

Інструктор відділення рекрутингу Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки РТЦК і СП допомагав призовникам тікати з приміщення ТЦК, а військовослужбовцям, які повернулися після самовільного залишення частини — з батальйону резерву.

Свої послуги він оцінював у $3000-$54000, повідомили в Державному бюро розслідувань.

Під час розслідування з'ясувалося, що чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Гроші за це йому приносили родичі або знайомі військовозобов'язаних.

Він також "допомагав" військовим, які щойно повернулися з СЗЧ, знову тікати з батальйону резерву. Щоправда, за це брав дорожче — $4000-$5000.

Інструктора затримали в лютому 2025 року Фото: ДБР

Але й на цьому не все. У приватних розмовах із бійцями фігурант схиляв їх до повторної втечі, запевняючи, що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини, оминаючи патрулі.

Там на "клієнтів" мав чекати його знайомий, який своїм автомобілем доставить їх у безпечні локації. За такою схемою місце несення служби залишили щонайменше п'ять військовослужбовців

Співробітники ДБР затримали інструктора в лютому 2025 року під час отримання $10 000 за "послуги" від двох військових, яким він пообіцяв посприяти в ухиленні від служби.

Під час обшуку в нього знайшли готівку, а також золото.

Також було знайдено золото Фото: ДБР

Чоловікові оголосили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Розслідування у справі вже завершено і відправлено до суду. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, влада впровадила нову схему виявлення військовослужбовців, які ухиляються від призову, і тепер ТЦК перевіряють підприємства спільно з податківцями та Держпраці.

Також повідомлялося, що народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз заявила, що з 1 листопада українці не зможуть оформляти відстрочки через ТЦК.