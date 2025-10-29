Выводил тайком: на Закарпатье сотрудник ТЦК помогал сбегать мобилизованным

Инструктор отделения рекрутинга Мукачевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки РТЦК и СП помогал призывникам бежать из помещения ТЦК, а военнослужащим, возвращенным после самовольного оставления части – из батальона резерва.

Свои услуги он оценивал в $3000-$54000, сообщили в Государственном бюро расследований.

В ходе расследования выяснилось, что мужчин, прибывших в ТЦК для мобилизации, но не желавших служить, он тайком выводил за пределы учреждения. Деньги за это ему приносили родственники или знакомые военнообязанных.

Он также "помогал" военным, только что вернувшимся из СОЧ, снова бежать из батальона резерва. Правда, за это брал дороже – $4000-$5000.

Инструктора задержали в феврале 2025 года Фото: ГБР

Но и на этом не все. В частных разговорах с бойцами фигурант склонял их к повторному бегству, уверяя, что покажет путь, по которому можно выйти за расположение части в обход патрулей.

Там "клиентов" должен был ждать его знакомый, который своим автомобилем доставит их в безопасные локации. По такой схеме место несения службы оставили не менее пяти военнослужащих

Сотрудники ГБР задержали инструктора в феврале 2025 года при получении $10 000 за "услуги" от двух военных, которым он пообещал посодействовать в уклонении от службы.

Во время обыска у него нашли наличные, а также золото.

Также было найдено золото Фото: ГБР

Мужчине объявили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Расследование по делу уже завершено и отправлено в суд. Если его вина будет доказана, ему грозит до восьми лет за решеткой.

Напомним, власти внедрили новую схему выявления военнослужащих, которые уклоняются от призыва, и теперь ТЦК проверяют предприятия совместно с налоговиками и Гоструда.

Также сообщалось, что народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что с 1 ноября украинцы не смогут оформлять отсрочки через ТЦК.