Списали около 1500 человек: в Мукачевском РТЦК и СП проходят масштабные обыски, — Глагола

С самого утра 6 августа в Мукачевском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки и военно-врачебной комиссии проходят масштабные обыски.

Правоохранители подозревают ТЦК в незаконном списании около 1 500 военнообязанных, около 500 из которых в день оформления документов по списанию уехали за границу, сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По его словам, правоохранители проводят обыски, изымают документацию и другие доказательства, которые могут иметь значение для расследования.

"Будет ли сегодня кому-то сообщено о подозрении и состоятся ли задержания — выясняю. Также уточняю, кто именно из должностных лиц может фигурировать по делу", — добавил Глагола.

На момент написания материала ни Закарпатский ОТЦК и СП, ни правоохранительные органы информацию об обысках не комментировали.

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Отметим, что в октябре прошлого года Мукачевский ТЦК и СП уже оказывался в поле зрения правоохранителей. Инструктор отделения рекрутинга Мукачевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки РТЦК и СП помогал призывникам бежать из помещения ТЦК, а военнослужащим, возвращенным после самовольного оставления части – из батальона резерва.

Свои услуги он оценивал в $3000–$5 000.

В частных разговорах с бойцами фигурант склонял их к повторному бегству, уверяя, что покажет путь, по которому можно выйти за расположение части в обход патрулей.

Напомним, хакеры создали поддельный "Резерв+", которым пользовались 4000 уклонистов.

Также сообщалось, что ТЦК ошибочно "обновили" правила мобилизации.