Утрата права на отсрочку для восьми категорий: в ТЦК ошибочно "обновили" правила мобилизации

Донецкий областной ТЦК сообщил, что в Украине якобы заработали новые правила мобилизации, из-за которых некоторые категории военнообязанных "потеряли право на отсрочку". Но оказалось, что "военкомат" просто ошибся.

Центр противодействия дезинформации Совета нацбезопасности опроверг информацию, ранее распространенную Донецким областным территориальным центром комплектации и соцподдержки об "обновленных" правилах мобилизации в Украине. Об этом, как пишет Фокус, проинформировал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

"Не разгоняйте об "изменениях в законодательстве о мобилизации", которых не было", — написал глава структуры при СНБО.

Изменения в законодательстве о мобилизации: о чем говорилось

В социальной сети Facebook Донецкий областной ТЦК ранее сообщил об изменениях в украинском законодательстве, согласно которым сразу восемь категорий военнообязанных лишились права на отсрочку.

Відео дня

Среди них:

Студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование.

Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам.

Лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы.

Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла или пропала без вести и не отбывает наказание.

Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II групп, если нет других трудоспособных членов семьи.

Лица работающих на предприятиях и организациях Министерства обороны.

Лица со статусом "ограниченно пригодны" из-за отмены этой категории.

Мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года), должны пройти медосмотр повторно.

Сообщение ТЦК Фото: из открытых источников

Сообщение было доступно на официальной странице структуры два дня, но после огласки было удалено.

Позже в ТЦК сообщили, что администратор страницы допустил ошибку, опубликовав информацию об изменениях правил предоставления отсрочки, которая была обнародована еще в августе 2024 года, как "свежую" новость.

Объяснение ТЦК Фото: скриншот

Сообщение от августа 2024 года

"На сегодняшний день никаких новых изменений относительно правил предоставления отсрочки в законодательстве нет", — извинились в ТЦК и отметили, что предварительное сообщение пришлось убрать во избежание недоразумений.

Напомним, в Украине зарегистрировали электронную петицию, в которой предлагают постепенно прекратить мобилизацию мужчин старше 50 лет и приступить к их демобилизации.

Также Фокус писал, что в Украине хотят лишить права на отсрочку студентов, поступающих уже после достижения предельного возраста призыва, однако нардепы не поддерживали эту идею.