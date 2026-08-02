Втрата права на відстрочку для вісьмох категорій: у ТЦК помилково "оновили" правила мобілізації

Донецький обласний ТЦК повідомив, що в Україні нібито запрацювали нові правила мобілізації, через які деякі категорії військовозобов'язаних "втратили право на відстрочку". Але виявилося, що "військкомат" просто помилився.

Центр протидії дезінформації Ради нацбезпеки спростував інформацію, яку раніше поширив Донецький обласний територіальний центр комплектації та соцпідтримки про "оновлені" правила мобілізації в Україні. Про це, як пише Фокус, поінформував керівник ЦПД Андрій Коваленко.

"Не розганяйте про "зміни в законодавстві про мобілізацію", яких не було", — написав глава структури при РНБО.

Зміни у законодавстві про мобілізацію: про що йшлося

У соціальній мережі Facebook Донецький обласний ТЦК раніше повідомив про зміни в українському законодавстві, згідно з якими одразу вісім категорій військовозобов'язаних втратили право на відстрочку.

Серед них:

Студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.

Багатодітні чоловіки із заборгованістю за аліментами.

Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи.

Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти та не відбуває покарання.

Чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II груп, якщо немає інших працездатних членів сім’ї.

Особи, що працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони.

Особи зі статусом "обмежено придатний" через скасування цієї категорії.

Чоловіки, які за повторною військово-лікарською комісією були визнані здоровими (ті, що мають свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року), повинні пройти медогляд повторно.

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Допис ТЦК Фото: з відкритих джерел

Допис був доступним на офіційній сторінці структури два дні, але після розголосу був видалений.

Пізніше у ТЦК повідомили, що адміністратор сторінки припустився помилки, опублікувавши інформацію про зміни правил надання відстрочки, яку було оприлюднено ще у серпні 2024 року, як "свіжу" новину.

Пояснення ТЦК Фото: скріншот

Допис від серпня 2024 року

"На сьогодні жодних нових змін щодо правил надання відстрочки в законодавстві немає", — вибачилися у ТЦК та зазначили, що попередній допис довелося вилучити задля уникнення непорозумінь.

Нагадаємо, в Україні зареєстрували електронну петицію, у якій пропонують поступово припинити мобілізацію чоловіків старше 50 років та розпочати їхню демобілізацію.

Також Фокус писав, що в Україні хочуть позбавити права на відстрочку студентів, які вступають вже після досягнення граничного віку призову, однак нардепи не підтримували цю ідею.