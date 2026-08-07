Працівники "Нової пошти" випхали пса на спеку: у компанії відреагували звільненням (відео)

Інцидент трапився у Івано-Франківську. Свідки записали,як працівники "Нової пошти" виштовхали собаку з відділення, де тварина намагалась заховатись від спеки.

Температура в Івано-Франківську нині становить +37…+40 градусів. Відео опублікували у Treads, користувачка з нікомno.pain.no.jaane. Кадри викликали хвилю обурення серед користувачів та зоозахисників, адже для безпритульної тварини перебування на такій спеці без води та затінку створює пряму загрозу життю.

"Прошу впізнати робітників вашого відділення і повідомити їм, що в +37 градусів спеки безхатніх собак шваброю не виганяють бездушно на вулицю! Існує в природі як мінімум питна вода, щоб тварина не померла від спеки. Але мужланам треба було повеселитися", - написала авторка посту.

У "Новій пошті" оперативно відреагували. Компанія заявила, що причетних співробітників звільнили, а ситуацію назвала неприпустимою.

Відео дня

Там нагадали, що "Нова пошта" — це pet-friendly простір. Адже у деяких відділеннях живуть врятовані котики, які стали улюбленцями клієнтів, також у компанії встановлюють поїлки для тварин, взимку пускають їх грітись, а на фірмових коробках зображені тваринки як символ турботи.

"Саме тому відео, яке поширилося мережею, стало для нас шоком. Ми категорично не толеруємо жорстокості чи зневажливого ставлення до тварин. Те, що ми побачили на відео, абсолютно суперечить нашим цінностям. Наразі ми завершуємо внутрішнє розслідування та ухвалили єдине можливе рішення — ми припиняємо співпрацю з цими працівниками", - зазначили у "Новій Пошті" та повідомили, що всій команді мережі пояснять, як діяти в подібних ситуаціях, щоб інцидент не повторився.

Також у пості повідомили, що нині розшукують пса, якого грубо виштовхали шваброю і як тільки знайдуть, то тваринку відправлять до ветеринарної клініки у місті Глеваха.

"Нова пошта" бере на себе організацію та оплату комплексного обстеження і, за необхідності, лікування. Ми обов'язково повідомимо про стан песика, щойно він буде під наглядом лікарів", - повідомили у компанії.

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