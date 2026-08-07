Сотрудники "Нової пошти" выгнали собаку в жару: в компании отреагировали увольнением (видео)

Инцидент произошел в Ивано-Франковске. Свидетели засняли, как сотрудники "Нової пошти" вытолкнули собаку из отделения, где животное пыталось укрыться от жары.

Температура в Ивано-Франковске сейчас составляет +37…+40 градусов. Видео опубликовала в Treads пользовательница с ником no.pain.no.jaane. Кадры вызвали волну возмущения среди пользователей и зоозащитников, ведь для бездомного животного пребывание в такую жару без воды и тени представляет прямую угрозу жизни.

"Прошу опознать работников вашего отделения и сообщить им, что при +37 градусах жары бездомных собак нельзя бездушно выгонять на улицу с помощью швабры! В природе есть как минимум питьевая вода, чтобы животное не умерло от жары. Но мужикам нужно было повеселиться", — написала автор поста.

В "Новій пошті" оперативно отреагировали. Компания заявила, что причастных сотрудников уволили, а ситуацию назвала недопустимой.

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Там напомнили, что "Нова пошта" — это pet-friendly пространство. Ведь в некоторых отделениях живут спасенные кошки, которые стали любимцами клиентов, также в компании устанавливают поилки для животных, зимой пускают их погреться, а на фирменных коробках изображены животные как символ заботы.

"Именно поэтому видео, которое распространилось в сети, стало для нас шоком. Мы категорически не терпим жестокости или пренебрежительного отношения к животным. То, что мы увидели на видео, полностью противоречит нашим ценностям. В настоящее время мы завершаем внутреннее расследование и приняли единственное возможное решение — мы прекращаем сотрудничество с этими сотрудниками", — отметили в "Новой Поште" и сообщили, что всей команде сети объяснят, как действовать в подобных ситуациях, чтобы инцидент не повторился.

Также в посте сообщили, что сейчас разыскивают собаку, которую грубо вытолкнули шваброй, и как только её найдут, животное отправят в ветеринарную клинику в городе Глеваха.

"Нова пошта" берет на себя организацию и оплату комплексного обследования и, при необходимости, лечения. Мы обязательно сообщим о состоянии собачки, как только она окажется под наблюдением врачей", — сообщили в компании.

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