Понад 240 тисяч українців не повернулися після перетину кордону: у чому причина

Державна прикордонна служба зафіксувала понад 16,2 млн випадків перетину кордону України за перше півріччя 2026 року.

86% перетинів кордону припадає на українців (14,02 млн), з яких 244,3 тисячі громадян, які виїхали за кордон цього року, поки що не повернулися до країни. Такі дані наводить Опендатабот.

Згідно зі статистикою, найбільше випадків перетину кордону припадає на сезон відпусток

"З початку року з України виїхали 7,13 млн громадян, тоді як повернулися 6,89 млн. Наразі кількість виїздів на 244,3 тис. осіб перевищує кількість повернень. Це майже стільки ж, скільки й за аналогічний період минулого року, коли різниця між виїздами та поверненнями становила 251 тис. осіб", — йдеться в даних.

Щомісяця кордон перетинали 2,34 млн українців, але активність змінювалася залежно від сезону. Найнижчий показник зафіксовано в лютому (1,7 млн), а найвищий — у червні (3,17 млн), що на 36% перевищує середньомісячний рівень.

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У перший місяць літа з України виїхало на 210,9 тис. громадян більше, ніж повернулося.

Тим часом демограф Елла Лібанова прогнозує, що після війни Україна може зіткнутися з новою хвилею міграції. За її словами, за кордон можуть виїхати від 500 до 600 тисяч українських чоловіків.

З 5 серпня в Євросоюзі почали діяти нові правила надання тимчасового захисту українцям. Його не зможуть отримати військовозобов’язані громадяни України, якщо не підтвердять законність свого виїзду за кордон.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт пропонував позбавити українських чоловіків призовного віку автоматичного тимчасового захисту в країні. На його думку, надалі вони повинні проходити звичайну процедуру отримання притулку, а ухилення від військової служби саме по собі не повинно бути підставою для надання такого статусу.