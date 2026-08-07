Свыше 240 тысяч украинцев не вернулись после пересечения границы: в чем причина

Более 16,2 млн пересечений границы Украины зафиксировала Государственная пограничная служба за первое полугодие 2026 года.

86% пересечений совершили украинцы (14,02 млн), из которых 244,3 тысячи граждан, выехавших за границу в этом году. Пока что не вернулись в страну. Такие данные приводит Опендатабот.

Согласно статистике, больше всего пересечений границы приходится на сезон отпусков

"7,13 млн граждан выехали из Украины с начала года, тогда как вернулись 6,89 млн. Сейчас выездов на 244,3 тыс. человек больше возвращений. Это почти столько же, как за аналогичный период в прошлом году, когда разница между выездами и возвратами составляла 251 тыс. человек", — гласят данные.

Каждый месяц границу пересекали 2,34 млн украинцев, но активность менялась в зависимости от сезона. Самая низкая зафиксирована в феврале (1,7 млн, а самая высокая — в июне (3,17 млн), что на 36% больше среднемесячного уровня.

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В первый месяц лета из Украины выехало на 210,9 тыс. граждан больше, чем вернулось.

Тем временем демограф Элла Либанова прогнозирует, что после войны Украина может столкнуться с новой волной миграции. По ее словам, за границу могут уехать от 500 до 600 тысяч украинских мужчин.

С 5 августа в Евросоюзе начали действовать новые правила предоставления временной защиты украинцам. Ее не смогут получить военнообязанные граждане Украины, если не подтвердят законность своего выезда за границу.

Напомним, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предлагал лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической временной защиты в стране. По его мнению, в дальнейшем они должны проходить обычную процедуру получения убежища, а уклонение от военной службы само по себе не должно быть основанием для предоставления такого статуса.