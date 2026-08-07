"Нова пошта" відшукала пса, якого її працівники викинули на спеку: скандал не закінчився (фото)

Безпритульного пса, якого працівники "Нової пошти" вигнали під палаюче сонце, відшукали та повернули у комфортні умови, повідомила пресслужба компанії. Також запевняють, що пса підлікують і відтепер він матиме нову родину. Що сталось з собакою, доля якого викликала збурення у мережі, та чому опублікуванні фото викликали питання в українців?

Близько 18 год 7 серпня на сторінці Facebook "Нової пошти" з'явилось повідомлення про пса, якого її працівники спершу викинули на спеку, а потім повернули. Пресслужба компанії запевнила, що собаку огляне ветеринар, його підлікують та передадуть новій родині. До допису прикріпили дві фотографії з ощасливленим собакою, але ці зображення викликали нову хвилю обурення. Коментатори помітили, що працівники, які тепер обіймають пса, це, частково, ті самі, які вигнали його на сонце кілька годин тому.

У дописі "Нової пошти" вказано, що є гарна новина для українців про врятованого пса. Наголошується, що він тепер у безпеці, переночує у працівника, а потім поїде у нову родину.

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Скандал з собакою — "Нова пошта" про безпритульного собаку та спеку"Нова пошта" про безпритульного собаку та спеку Фото: Скриншот

Допис набрав 13 тисяч реакцій та понад тисячу коментарів. Більшість коментарів — схвальні, але є дописи, у яких зауважують, що виганяли та рятували ті самі люди. Згодом допис "Нової пошти" відредагували.

Скриншот попереднього допису показали в коментарях Фото: скриншот

Спершу було два фото: одне — з хлопцем у чорній футболці, який стоїть та тримає пса на руках. Друге — цей же хлопець, а поруч інший, у бордовій футболці: обоє сидять біля тварини та обіймають за шию. Саме друге фото зникло з повідомлення компанії.

Скандал з собакою — зникле фото працівників Нової пошти і пса Фото: Нова Пошта

Тим часом у коментарях пояснюється, чому скандал з псом та "Новою поштою" триває далі. З'ясувалось, що на фото — один з працівників, які вигнали собаку на сонце напередодні. У одному коментарі написали, що такі дії це "дно", в іншому — риторичне питання, чи людина, яка вигнала тварину, буде з нею гарно поводитись. Також нагадували, що тварину виштовхували шваброю та публікували фото усміхнених хлопців, які кілька годин знущались з пса.

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"Нова пошта" не публікувала нових коментарів щодо видалення фото та працівників, які спершу вигнали тварину, а потім з нею фотографувались.

Скандал з собакою — що сталось на Новій пошті

Зазначимо, Фокус писав про скандал з собакою та "Новою поштою", про який стало відомо з соцмережі Threads. Користувачка соцмереж опублікувала обурений допис, у якому розповіла про історію з твариною. З'ясувалось, що група працівників "Нової пошти" виштовхали собаку, яка ховалась від сонця у тіні. Подія сталась у відділенні в Івано-Франківську, коли температура повітря досягала +40 градусів. Після поширення цієї інформації у мережі компанія заявила, що звільнила працівників, дотичних до інциденту.

Нагадуємо, медіа розповіли про ще один скандал з твариною, який стався у польському місті Щецин: ішлося про безпритульного кота, який став зіркою соцмереж.