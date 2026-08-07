"Новая почта" нашла собаку, которую ее сотрудники выбросили на жару: скандал не закончился (фото)

Бездомную собаку, которую сотрудники "Новой почты" выгнали под палящее солнце, нашли и вернули в комфортные условия, сообщила пресс-служба компании. Также заверили, что собаку вылечат и отныне у нее будет новая семья. Что случилось с собакой, судьба которой вызвала возмущение в сети, и почему опубликованные фото вызвали вопросы у украинцев?

Около 18:00 7 августа на странице "Новой почты" в Facebook появилось сообщение о собаке, которую сотрудники компании сначала выбросили на жару, а затем вернули. Пресс-служба компании заверила, что собаку осмотрит ветеринар, её вылечат и передадут новой семье. К посту прикрепили две фотографии с счастливой собакой, но эти снимки вызвали новую волну возмущения. Комментаторы заметили, что сотрудники, которые теперь обнимают собаку, — это, отчасти, те же самые люди, которые выгнали её на солнце несколько часов назад.

В сообщении "Новой почты" говорится, что для украинцев есть хорошая новость о спасённой собаке. Отмечается, что она теперь в безопасности, переночует у сотрудника, а затем отправится в новую семью.

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Скандал с собакой — "Новая почта" о бездомной собаке и жаре "Новая почта" о бездомной собаке и жаре Фото: Скриншот

Пост набрал 13 тысяч реакций и более тысячи комментариев. Большинство комментариев — одобрительные, но есть и такие, в которых отмечается, что изгоняли и спасали одни и те же люди. Позже пост "Новой почты" отредактировали.

Скриншот предыдущего поста показали в комментариях Фото: скриншот

Сначала там было два фото: одно — с парнем в чёрной футболке, который стоит и держит собаку на руках. Второе — этот же парень, а рядом другой, в бордовой футболке: оба сидят рядом с животным и обнимают его за шею. Именно второе фото исчезло из сообщения компании.

Скандал с собакой — пропавшая фотография сотрудников "Новой почты" и собаки Фото: Нова Пошта

Между тем в комментариях объясняется, почему скандал с собакой и "Новой почтой" продолжается. Выяснилось, что на фото — один из сотрудников, которые накануне выгнали собаку на солнце. В одном комментарии написали, что такие действия — это "дно", в другом — задали риторический вопрос, будет ли человек, выгнавший животное, хорошо с ним обращаться. Также напоминали, что животное выталкивали шваброй, и публиковали фото улыбающихся парней, которые несколько часов издевались над собакой.

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"Новая почта" не публиковала новых комментариев по поводу удаления фотографии и сотрудников, которые сначала выгнали животное, а затем с ним сфотографировались.

Скандал с собакой — что произошло в "Новой почте"

Отметим, что Фокус писал о скандале с собакой и "Новой почтой", о котором стало известно из социальной сети Threads. Пользовательница соцсети опубликовала возмущенный пост, в котором рассказала об инциденте с животным. Выяснилось, что группа сотрудников "Новой почты" вытолкнула собаку, которая пряталась от солнца в тени. Инцидент произошел в отделении в Ивано-Франковске, когда температура воздуха достигала +40 градусов. После распространения этой информации в сети компания заявила, что уволила сотрудников, причастных к инциденту.

Напоминаем, что СМИ сообщили об ещё одном скандале с животным, произошедшем в польском городе Щецин: речь шла о бездомном коте, ставшем звездой социальных сетей.