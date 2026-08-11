Останки полковника Армії УНР Євгена Коновальця повернуть в Україну: де його перепоховають

У Роттердамі ексгумували останки полковника Євгена Коновальця, які планують повернути в Україну. Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

В Офісі президента України повідомили, що ексгумацію провели на кладовищі Кросвейк у Роттердамі. Організаційні питання за дорученням Володимира Зеленського вирішували Кирило Буданов і команда ОП, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та команда МЗС, а також голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров і команда установи.

Після повернення в Україну прах Євгена Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Церемонію прощання планують провести у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. Дату та інші деталі повідомлять додатково.

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Євген Коновалець – що відомо

Євген Коновалець був полковником Армії Української Народної Республіки, державним, військовим і політичним діячем та першим головою Організації українських націоналістів у 1929–1938 роках.

Євген Коновалець

23 травня 1938 року Коновальця вбили в Роттердамі. Замах організували радянські спецслужби, виконавцем був агент Павло Судоплатов. Після загибелі Євгена Коновальця поховали на кладовищі Кросвейк у Роттердамі.

Його могила мала статус тимчасової, оскільки передбачалося, що у майбутньому останки перепоховають в Україні. У травні 2026 року Нідерланди надали Україні дозвіл на перепоховання полковника.

У липні в Україні повідомили, що останки Коновальця планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Раніше, 25 травня 2026 року, там перепоховали останки іншого діяча ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії, які до цього були поховані в Люксембурзі.

Нагадаємо, Фокус писав про Євгена Коновальця та його роль у становленні нашої держави.

Також ми розповідали про вбивство Степана Бандери агентом КДБ в Мюнхені в 1959 році.