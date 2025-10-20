Степана Бандеру поховали в Мюнхені 66 років тому: що відомо про його убивство

Керівника Організації українських націоналістів Степана Бандеру 15 жовтня 1959 року в Мюнхені убив агент КДБ. Похорон українського політичного діяча відбувся 20 жовтня в мюнхенському греко-католицькому соборі Івана Хрестителя.

В церемонії похорону Степана Бандери, яку правив владика Платон в храмі в Мюнхені, брали участь його родичі та найближчі соратники. В Українському національному інституті пам'яті розповідають, що обличчя лідера ОУН було відкрите, щоб усі присутні могли з ним попрощатися.

Поховали Бандеру на цвинтарі Вальдфрідгоф.

Похорон Бандери в Мюнхені 20 жовтня 1959 року Фото: Український інститут національної пам'яті

На момент убивства Степану Бандері, який народився 1 січня 1909-го, було 50 років. Його предсмертний, схожий на хрипіння крик почуло в обід 15 жовтня 1959-го року подружжя Гамзе в будинку на Крайттмайрштрасе в Мюнхені. Коли Гамзе вибігли з квартири, вони побачили свого сусіда, письменника Степана Попеля, що лежав на сходовій клітці з розбитою головою. В'язка ключів, яку він впустив, закотилася під двері, а поруч стояв кошик з помідорами, що не розсипалися під час падіння. Наступного дня Гамзе дізналися з газет, що письменник Попель був головою ОУН Степаном Бандерою.

Спочатку припускалося, що українець помер від серцевого нападу, проте розтин показав, що смерть спричинило отруєння ціанистим калієм. Випари отрути випустив зі спеціального пістолета агент КДБ Богдан Сташинський — він же був виконавцем замаху на іншого керівника ОУН, Лева Ребета.

Обергруппенфюрер Ґотллоб Берґер в листі до рейхсфюреру СС Генріха Гіммлера називав Бандеру "незручним, упертим і фанатичним слов'янином".

"На цьому етапі надзвичайно цінний для нас, опісля — небезпечний. Ненавидить так само росіян, як і німців", — писав Берґер.

Лідер ОУН Степан Бандера

Голова ОУН протягом 1941-1944 років був в'язнем німецького концтабору Заксенхаузен. Після звільнення у вересні 1944-го йому запропонували очолити Український національний комітет, який мав відстоювати інтереси українців у нацистській Німеччині, хоча насправді був би під суворим контролем націонал-соціалістів, та Бандера відмовився.

Його родина протягом десяти років переїжджала з місця на місце, переховуючись від радянських агентів. У 1954-му році Степан з дружиною Ярославою і трьома дітьми оселилися в будинку на Крайттмайрштрасе в Мюнхені під прізвищем Попель.

Нагадаємо, 7 жовтня Фокус розповідав, що в Польщі українці розкритикували блогерку Олену Мандзюк за світшот з Бандерою. Блогерка відповіла, що не боїться відстоювати українську ідентичність і не прогинається під антиукраїнську пропаганду.

Президент Польщі Кароль Навроцький 29 вересня вніс до Сейму поправки про криміналізацію "пропаганди бандерівської ідеології", які передбачають покарання за "публічне пропагування" ідеології ОУН фракції Бандери та УПА.