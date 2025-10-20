Степана Бандеру похоронили в Мюнхене 66 лет назад: что известно о его убийстве

Руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеру 15 октября 1959 года в Мюнхене убил агент КГБ. Похороны украинского политического деятеля состоялись 20 октября в мюнхенском греко-католическом соборе Иоанна Крестителя.

В церемонии похорон Степана Бандеры, которую правил владыка Платон в храме в Мюнхене, участвовали его родственники и ближайшие соратники. В Украинском национальном институте памяти рассказывают, что лицо лидера ОУН было открыто, чтобы все присутствующие могли с ним попрощаться.

Похоронили Бандеру на кладбище Вальдфридгоф.

Похороны Бандеры в Мюнхене 20 октября 1959 года Фото: Украинский институт национальной памяти

На момент убийства Степану Бандере, который родился 1 января 1909-го, было 50 лет. Его предсмертный, похожий на хрип крик услышали в обед 15 октября 1959-го года супруги Гамзе в доме на Крайттмайрштрассе в Мюнхене. Когда Гамзе выбежали из квартиры, они увидели своего соседа, писателя Степана Попеля, лежавшего на лестничной клетке с разбитой головой. Связка ключей, которую он уронил, закатилась под дверь, а рядом стояла корзина с помидорами, которые не рассыпались при падении. На следующий день Гамзе узнали из газет, что писатель Попель был главой ОУН Степаном Бандерой.

Сначала предполагалось, что украинец умер от сердечного приступа, однако вскрытие показало, что смерть вызвало отравление цианистым калием. Пары яда выпустил из специального пистолета агент КГБ Богдан Сташинский — он же был исполнителем покушения на другого руководителя ОУН, Льва Ребета.

Обергруппенфюрер Готллоб Бергер в письме к рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру называл Бандеру "неудобным, упрямым и фанатичным славянином".

"На этом этапе чрезвычайно ценен для нас, после — опасен. Ненавидит так же русских, как и немцев", — писал Бергер.

Лидер ОУН Степан Бандера

Председатель ОУН в течение 1941-1944 годов был узником немецкого концлагеря Заксенхаузен. После освобождения в сентябре 1944-го ему предложили возглавить Украинский национальный комитет, который должен был отстаивать интересы украинцев в нацистской Германии, хотя на самом деле был бы под строгим контролем национал-социалистов, но Бандера отказался.

Его семья в течение десяти лет переезжала с места на место, скрываясь от советских агентов. В 1954-м году Степан с женой Ярославой и тремя детьми поселились в доме на Крайттмайрштрассе в Мюнхене под фамилией Попель.

