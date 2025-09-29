Навроцкий внес в Сейм поправки о криминализации "пропаганды бандеровской идеологии", — СМИ

Президент Польши Кароль Навроцкий направил в Сейм поправки в закон об Институте национальной памяти и Уголовный кодекс. Они имеют целью предотвратить "пропаганду идеологии бандеризма" и отрицание "волынских преступлений".

Изменение, предложенное президентом Навроцким, об Институте национальной памяти — Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, призвано уточнить некоторые положения относительно преступлений. Соответствующие поправки польский лидер направил в Сейм в понедельник, 29 сентября, пишет медиа RMF 24.

Как цитирует издание, речь идет об уточнении положений, которые "определяют понятие преступлений, совершенных членами и сотрудниками Организации украинских националистов (ОУН) фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии (УПА), а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим Рейхом".

Какое наказание ожидает нарушителей закона

Медиа отмечает, что проектируемые изменения в Уголовный кодекс заключаются в добавлении к статье, которая предусматривает лишение свободы до 3 лет из-за "тоталитаризма и подстрекательства к ненависти", фразы, определяющей такое же наказание за публичную пропаганду "бандеровской идеологии".

"Такому же наказанию подлежит тот, кто публично пропагандирует (...) идеологию ОУН фракции Бандеры и УПА или идеологию, призывающую к применению насилия с целью влияния на политическую или общественную жизнь", — говорится во фразе, которую хотят добавить в статью.

Это означает, что в случае, если предложенные Навроцким поправки примет Сейм, нарушителей будет ожидать лишение свободы сроком до 3 лет за пропаганду ОУН-УПА.

В обосновании поправок к закону указано, что они будут способствовать "более эффективному проведению уголовных производств в отношении тех лиц, которые отрицают совершение преступлений геноцида, совершенных ОУН фракции Бандеры и УПА". Также в обосновании говорится, что память о "Волынской резне" и других преступлениях является "непременной частью польской истории".

Также Кароль Навроцкий предложил увеличить наказание для тех, кто незаконно организовывает пересечение и пересекает границу Республики Польша. Речь идет об увеличении срока лишения свободы на от 2 до 12 лет для любого, кто занимается организацией незаконного пересечения границы, и с 3 до 5 лет за незаконное пересечение границы лицом.

Напомним, 25 августа медиа Wirtualna Polska сообщило, что Навроцкий предлагает приравнять символы ОУН-УПА к нацизму.

В июне Навроцкий в интервью для медиа Mandiner заявил, что Польша выступает против вступления Украины в ЕС, упомянув при этом Волынь.