Навроцький вніс до Сейму поправки про криміналізацію "пропаганди бандерівської ідеології", — ЗМІ

Президент Польщі Кароль Навроцький направив у Сейм поправки до закону про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу. Вони мають на меті запобігти "пропаганді ідеології бандеризму" та запереченню "волинських злочинів".

Related video

Зміна, запропонована президентом Навроцьким, про Інститут національної пам'яті — Комісії з розслідування злочинів проти польського народу, покликана уточнити деякі положення щодо злочинів. Відповідні поправки польський лідер направив у Сейм у понеділок, 29 вересня, пише медіа RMF 24.

Як цитує видання, йдеться про уточнення положень, які "визначають поняття злочинів, скоєних членами та співробітниками Організації українських націоналістів (ОУН) фракції Бандери та Української повстанської армії (УПА), а також інших українських формувань, що співпрацювали з Третім Рейхом".

Яке покарання очікує на порушників закону

Медіа зазначає, що проєктовані зміни до Кримінального кодексу полягають у додаванні до статті, яка передбачає позбавлення волі до 3 років через "тоталітаризму та підбурювання до ненависті", фрази, що визначає таке ж покарання за публічну пропаганду "бандерівської ідеології".

"Такому ж покаранню підлягає той, хто публічно пропагує (…) ідеологію ОУН фракції Бандери та УПА або ідеологію, що закликає до застосування насильства з метою впливу на політичне або суспільне життя", — йдеться у фразі, яку хочуть додати до статті.

Це означає, що у випадку, якщо запропоновані Навроцьким поправки ухвалить Сейм, на порушників очікуватиме позбавлення волі строком до 3 років за пропаганду ОУН-УПА.

В обґрунтуванні поправок до закону зазначено, що вони сприятимуть "ефективнішому проведенню кримінальних проваджень щодо тих осіб, які заперечують вчинення злочинів геноциду, скоєних ОУН фракції Бандери та УПА". Також в обґрунтуванні йдеться, що пам'ять про "Волинську різанину" та інші злочини є "неодмінною частиною польської історії".

Також Кароль Навроцький запропонував збільшити покарання для тих, хто незаконно організовує перетин та перетинає кордон Республіки Польща. Йдеться про збільшення терміну позбавлення волі на від 2 до 12 років для будь-кого, хто займається організацією незаконного перетину кордону, і з 3 до 5 років за незаконний перетин кордону особою.

Нагадаємо, 25 серпня медіа Wirtualna Polska повідомило, що Навроцький пропонує прирівняти символи ОУН-УПА до нацизму.

У червні Навроцький в інтерв'ю для медіа Mandiner заявив, що Польща виступає проти вступу України до ЄС, згадавши при цьому Волинь.