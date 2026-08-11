Останки полковника Армии УНР Евгения Коновальца вернут в Украину: где его перезахоронят

В Роттердаме эксгумировали останки полковника Евгения Коновальца, которые планируется вернуть в Украину. Его перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

В Офисе президента Украины сообщили, что эксгумация была проведена на кладбище Кросвейк в Роттердаме. Организационные вопросы по поручению Владимира Зеленского решали Кирилл Буданов и команда ОП, министр иностранных дел Андрей Сибига и команда МИД, а также глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров и команда учреждения.

По возвращении в Украину прах Евгения Коновальца будет перезахоронен на Национальном военном мемориальном кладбище.

Церемонию прощания планируется провести в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве. Дата и другие подробности будут сообщены дополнительно.

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Евгений Коновалец — что известно

Евгений Коновалец был полковником Армии Украинской Народной Республики, государственным, военным и политическим деятелем, а также первым председателем Организации украинских националистов в 1929–1938 годах.

Евгений Коновалец

23 мая 1938 года Коновальца убили в Роттердаме. Покушение организовали советские спецслужбы, его совершил агент Павел Судоплатов. После гибели Евгения Коновальца его похоронили на кладбище Кросвейк в Роттердаме.

Его могила имела статус временной, поскольку предполагалось, что в будущем останки будут перезахоронены в Украине. В мае 2026 года Нидерланды предоставили Украине разрешение на перезахоронение полковника.

В июле в Украине сообщили, что останки Коновальца планируют перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище. Ранее, 25 мая 2026 года, там перезахоронили останки другого деятеля ОУН Андрея Мельника и его жены Софии, которые до этого были похоронены в Люксембурге.

Напомним, что Фокус писал о Евгении Коновальце и его роли в становлении нашего государства.

Кроме того, мы рассказывали об убийстве Степана Бандеры агентом КГБ в Мюнхене в 1959 году.