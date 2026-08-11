Помер від тяжких тілесних: у Дніпрі вбили співробітника мерії

30-річний співробітник департаменту житлового господарства міської ради Єгор Худяков був знайдений мертвим у Соборному районі Дніпра.

Про те, що було виявлено тіло чоловіка, до поліції повідомили очевидці пізно ввечері 9 серпня, пише "Дніпро Оперативний" з посиланням на слова речниці Дніпровського районного управління поліції №1 Аліни Стадник.

Правоохоронці, прибувши на місце трагедії, встановили, що потерпілий був убитий. Лікарі констатували смерть чоловіка.

Незабаром за підозрою у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини, поліцейські затримали 24-річного мешканця міста. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від семи до 10 років позбавлення волі.

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За попередніми даними, жертва не була знайома з підозрюваним.

У мерії Дніпра журналістам підтвердили інформацію про те, що жертвою є Єгор Худяков.

Посилаючись на власні джерела, ресурс повідомляє, що пізно ввечері Худяков нібито зустрів на вулиці компанію з чотирьох осіб — двох дівчат і двох чоловіків. Між ними виник конфлікт, який згодом переріс у бійку між Худяковим та обома чоловіками.

Наразі правоохоронці розслідують інцидент, однак інформації про другого учасника бійки поки що немає. Журналісти, посилаючись знову ж таки на свої джерела, пишуть, що він нібито виїхав із Дніпра.

Єгора Худякова поховали сьогодні, 12 серпня, у рідному місті.

Єгор Худяков: що про нього відомо

Єгор Худяков народився у 1997 році, виріс і мешкав у Дніпрі. Він працював інспектором відділу технічного нагляду за поточним ремонтом житлового господарства управління з ремонту житлового господарства в департаменті житлового господарства Дніпровської міської ради.

За даними руху "Чесно", Худяков мав вищу освіту, був членом політичної партії "Пропозиція". У 2020 році балотувався до Дніпровської міської ради 8-го скликання від партії "Пропозиція" — №19 у партійному списку, округ №1, і не був обраний.

Померлий не мав проблем із законом та судимостей.

Нагадаємо, у травні цього року 61-річний Гілал Ісаєв, мер міста П'ятихатки Дніпропетровської області, зазнав нападу з боку чоловіка, озброєного ножем.

Також повідомлялося, що ДБР заявило про причетність ветерана KRAKEN до кол-центрів.