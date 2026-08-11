Скончался от тяжких телесных: в Днепре убили сотрудника мэрии

30-летний представитель департамента жилищного хозяйства городского совета Егор Худяков был найден мертвым в Соборном районе Днепра.

О том, что обнаружено тело мужчины, в полицию сообщили очевидцы поздно вечером 9 августа, пишет "Днепр Оперативный" со ссылкой на слова спикера Днепровского районного управления полиции №1 Алины Стадник.

Правоохранители, приехав на место трагедии, установили, что потерпевший был убит. Врачи констатировали смерть мужчины.

Уже вскоре по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, полицейские задержали 24-летнего горожанина. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает от семи до 10 лет лишения свободы.

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По предварительным данным, жертва не была знакома с подозреваемым.

В мэрии Днепра журналистам подтвердили информацию о том, что жертва — Егор Худяков.

Со ссылкой на свои собственные источники ресурс пишет, что поздно вечером Худяков якобы встретил на улице компанию из четырех человек — двух девушек и двух мужчин. Между ними возник конфликт, который впоследствии перерос в драку между Худяковым и обоими мужчинами.

Сейчас правоохранители расследуют случившееся, однако никакой информации о втором участнике драки пока нет. Журналисты со ссылкой опять же на свои источники пишут, что он якобы уехал из Днепра.

Егора Худякова похоронили сегодня, 12 августа, в родном городе.

Егор Худяков: что о нем известно

Егор Худяков родился в 1997 году, вырос и жил в Днепре. Он работал инспектором отдела технического надзора за текущим ремонтом жилищного хозяйства управления по ремонту жилищного хозяйства в департаменте жилищного хозяйства Днепровского городского совета.

По данным движения "Чесно", Худяков имел высшее образование, был членом политической партии "Пропозиція". В 2020 году баллотировался в Днепровский городской совет 8-го созыва от партии "Предложение" — №19 в партийном списке, округ №1, и избран не был.

Проблем с законом и судимостей погибший не имел.

Напомним, в мае этого года 61-летний Гилал Исаев, мэр города Пятихатки Днепропетровской области, подвергся атаке вооруженного ножом мужчины.

Также сообщалось, что ГБР заявило о причастности ветерана KRAKEN к колл-центрам.