Убийство Комарова на Бали: ГБР заявило о причастности ветерана KRAKEN к колл-центрам

Следователи Государственного бюро расследований подозревают ветерана KRAKEN Глеба Новостройного в причастности к деятельности колл-центров в Днепре, сообщают СМИ. Кроме того, подтверждено, что он находился в Индонезии, где был убит украинец Игорь Комаров. Что показал протокол судебного заседания по избранию меры пресечения в отношении Новостройного?

В Едином государственном реестре судебных решений опубликовали протокол заседания Печерского районного суда по делу ветерана KRAKEN, и на факты, изложенные в документе, обратило внимание СМИ "Суспільне". Выяснились некоторые детали расследования ГБР, в котором речь идет о колл-центрах и пребывании в Индонезии, где на острове Бали убили и расчленили Игоря Комарова.

Печерский районный суд провел заседание 31 июля и опубликовал протокол судебного решения № 757/42027/26-к по уголовному делу № 62026000000000446. В документе прямо указано, что ГБР установило причастность Глеба Новостройного к деятельности колл-центров в Днепре, занимающихся хищением денег у людей. При этом расследование по этому делу еще продолжается, уточнили следователи. К тому же подозреваемый свободно перемещался из Украины в 12 стран мира, и в списке фигурирует Индонезия: СМИ напомнили, что именно здесь, на острове Бали, был убит Комаров.

Відео дня

Убийство Игоря Комарова на Бали — информация о колл-центрах и Новостройном Фото: Скриншот

Отметим, что в протоколе Печерского суда также описано, как с начала 2025 года Новостройный лечился, проходил ВЛК и получал заключения о негодности к военной службе. Следователи сообщили, что в психиатрической больнице "заинтересованный" ординатор вносил фиктивные данные о визитах и осмотрах. Тем временем военнослужащий занимался своими делами в Киеве и не желал возвращаться в воинскую часть, говорится в документе.

Убийство Игоря Комарова на Бали — информация о медицинских осмотрах Новостройного Фото: Скриншот

Ранее стало известно о шести статьях Уголовного кодекса, по которым Новостройному было предъявлено подозрение. Среди них — ч. 4 ст. 409 (уклонение от службы), ч. 3-4 ст. 358 (подделка документов), ч. 5 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление места службы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог). В перечне нет статей, связанных с убийством или другим тяжким преступлением.

Отметим, что любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Убийство Игоря Комарова на Бали — подробности

Отметим, что Фокус писал об убийстве Игоря Комарова на Бали, о котором стало известно в феврале-марте 2026 года. Сначала в сети появилась информация о его возможном похищении и вымогательстве 10 млн долл. Впоследствии стало известно об обнаружении останков на пляже на Бали: их идентифицировали и установили, что это Комаров. Между тем Индонезия объявила в розыск шестерых человек, подозреваемых в совершении преступления. Среди них, как напомнило "Суспільне", — Денис Галушко, который был другом Новостройного. Кроме того, "Украинская правда" узнала, что ветеран находился в Индонезии с 31 января по 19 февраля, то есть в период, когда появилась информация о трагической ситуации с Комаровым.

1 августа в Киеве задержали ветерана KRAKEN Глеба Новостройного, сообщили СМИ. Через неделю состоялось судебное заседание по вопросу об избрании меры пресечения: судья принял во внимание, что задержанный имеет прочные социальные связи и никуда не сбежит, поэтому назначил Новостройному круглосуточный домашний арест.

Напоминаем, что 4 августа издание "Украинская правда" сообщило, что правоохранительные органы проверяют возможную причастность Новостройного к убийству Комарова на Бали.