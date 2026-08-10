Вбивство Комарова на Балі: ДБР заявило про причетність ветерана KRAKEN до кол-центрів

Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють причетність ветерана KRAKEN Гліба Новостройного до діяльності кол-центрів у Дніпрі, написали медіа. Крім того, підтверджено, що він був в Індонезії, де убили українця Ігоря Комарова. Що показав протокол засідання суду для обрання запобіжного заходу Новостройному?

У Єдиному державному реєстрі судових рішень опублікували протокол засідання Печерського районного суду щодо ветерана KRAKEN, і на факти, викладені у документі, звернуло увагу медіа "Суспільне". З'ясувались деякі деталі розслідування ДБР, якому ідеться про кол-центри та перебування в Індонезії, де на острові Балі убили та розчленували Ігоря Комарова.

Печерський районний суд провів засідання 31 липня та опублікував протокол судового рішення №757/42027/26-к по кримінальному провадженню 62026000000000446. У документі прямо вказано, що ДБР встановила причетність Гліба Новостройного до роботи кол-центрів у Дніпрі, які займаються викраданням грошей у людей. При цьому розслідування у цій справі ще триває, уточнили слідчі. До всього, підозрюваний вільно переміщувався з України у 12 країн світу, і у списку фігурує Індонезія: медіа нагадало, що саме тут на острові Балі убили Комарова.

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Убивство Ігоря Комарова на Балі — інформація про кол-центри та Новостройного Фото: Скриншот

Зауважмо, у протоколі Печерського суду також описано, як з початку 2025 року Новостройний лікувався, проходив ВЛК та отримував висновки про непридатність до військової служби. Слідчі повідомили, що у психіатричній лікарні "зацікавлений" ординатор вносив фіктивні дані про візити та огляди. Тим часом військовий займався своїми справами у Києві та не бажав повертатись у військову частину, ідеться у документі.

Убивство Ігоря Комарова на Балі — інформація про медогляди Новостройного Фото: Скриншот

Раніше стало відомо про шість статей Кримінального кодексу, щодо яких вручили підозру Новостройному. Серед них — ч. 4 ст. 409 (ухилення від служби), ч. 3-4 ст. 358 (підробка документів), ч. 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення місця служби), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ч. 1 ст. 366 (службова підробка). У переліку немає статей, пов'язаних з убивством чи іншим важким злочином.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Убивство Ігоря Комарова на Балі — деталі

Зазначимо, Фокус писав про убивство Ігоря Комарова на Балі, про яке стало відомо у лютні-березні 2026 року. Спершу у мережі з'явилась інформація про його можливе викрадення та вимагання 10 млн дол. Згодом стало відомо про виявлення останків на пляжі на Балі: їх ідентифікували та з'ясували, що це Комаров. Тим часом Індонезія оголосила в розшук шістьох осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. Серед них, як нагадало "Суспільне", — Денис Галушко, який був другом Новостройного. Крім того, "Українська правда" дізналась, що ветеран був в Індонезії з 31 січня по 19 лютого, тобто у період, коли з'явилась інформація про трагічну ситуацію з Комаровим.

1 серпня у Києві затримали ветерана KRAKEN Гліба Новостройного, повідомили медіа. Через тиждень відбувся суд щодо обрання запобіжного заходу: суддя взяв до уваги, що затриманий має міцні соціальні зв'язки й нікуди не втече, тому призначив Новостройному цілодобовий домашній арешт.

Нагадуємо, 4 серпня медіа "Українська правда" написало, що правоохоронні органи перевіряють можливу причетність Новостройного до убивства Комарова на Балі.